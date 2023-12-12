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"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
Украинская армия лишится живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется, пишет Daily Beast. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:25
2023-12-12T16:25
2023-12-12T16:25
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинская армия лишится живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется, пишет Daily Beast."Украине через два года не хватит людей, чтобы заполнить окопы и удержать позиции", — говорится в статье.По информации издания, ВСУ несут колоссальные потери на поле боя — как минимум 70 тысяч солдат погибли, а 120 тысяч получили ранения. При этом в украинских госпиталях люди заражаются устойчивыми к сильным антибиотикам бактериями, что усугубляет ситуацию.Кроме того, в стране, по данным ООН, проживает около 11 миллионов человек, которые плохо обеспечены продовольствием. Им предстоит холодная зима, приближающая "голодную катастрофу", отмечается в публикации.Ранее украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях украинских войск в количестве 1 126 652 человек пропавшими и убитыми.
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Политика, Вооруженные силы Украины, ООН, Украина
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
Daily Beast: ВСУ скоро не будет хватать людей для сдерживания натиска России