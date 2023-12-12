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"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
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16:25 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vsu-1915345524.html
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ - РИА Новости, 12.12.2023
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ
Украинская армия лишится живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется, пишет Daily Beast. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:25
2023-12-12T16:25
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинская армия лишится живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется, пишет Daily Beast."Украине через два года не хватит людей, чтобы заполнить окопы и удержать позиции", — говорится в статье.По информации издания, ВСУ несут колоссальные потери на поле боя — как минимум 70 тысяч солдат погибли, а 120 тысяч получили ранения. При этом в украинских госпиталях люди заражаются устойчивыми к сильным антибиотикам бактериями, что усугубляет ситуацию.Кроме того, в стране, по данным ООН, проживает около 11 миллионов человек, которые плохо обеспечены продовольствием. Им предстоит холодная зима, приближающая "голодную катастрофу", отмечается в публикации.Ранее украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях украинских войск в количестве 1 126 652 человек пропавшими и убитыми.
https://ria.ru/20231211/infektsiya-1915187245.html
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политика, вооруженные силы украины, оон, украина
Политика, Вооруженные силы Украины, ООН, Украина
"Траншеи опустеют". В США раскрыли шокирующий масштаб потерь ВСУ

Daily Beast: ВСУ скоро не будет хватать людей для сдерживания натиска России

© GENYA SAVILOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© GENYA SAVILOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Украинская армия лишится живой силы и не сможет удерживать фронт, если конфликт затянется, пишет Daily Beast.
«
"Украине через два года не хватит людей, чтобы заполнить окопы и удержать позиции", — говорится в статье.
По информации издания, ВСУ несут колоссальные потери на поле боя — как минимум 70 тысяч солдат погибли, а 120 тысяч получили ранения. При этом в украинских госпиталях люди заражаются устойчивыми к сильным антибиотикам бактериями, что усугубляет ситуацию.
Кроме того, в стране, по данным ООН, проживает около 11 миллионов человек, которые плохо обеспечены продовольствием. Им предстоит холодная зима, приближающая "голодную катастрофу", отмечается в публикации.
Ранее украинский телеканал "1+1" во время эфира сообщил о более чем миллионе погибших и пропавших без вести солдат ВСУ. Эти сведения были указаны в бегущей строке. Среди прочего там сообщалось о потерях украинских войск в количестве 1 126 652 человек пропавшими и убитыми.
Украинские военнослужащие
Время на исходе. Солдаты ВСУ массово заражаются "непобедимой" инфекцией
Вчера, 21:49
 
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