https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915269247.html

В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского

В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского - РИА Новости, 12.12.2023

В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского

Москва будет очень внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:33

дмитрий песков

политика

сша

владимир зеленский

джо байден

украина

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва будет очень внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник."Разумеется, следить будем, очень внимательно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле следить за встречей Байдена и Зеленского.Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, политика, сша, владимир зеленский, джо байден, украина