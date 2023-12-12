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В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского - РИА Новости, 12.12.2023
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12:17 12.12.2023 (обновлено: 12:33 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/vstrecha-1915269247.html
В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского
В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского - РИА Новости, 12.12.2023
В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского
Москва будет очень внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:17
2023-12-12T12:33
дмитрий песков
политика
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва будет очень внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник."Разумеется, следить будем, очень внимательно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле следить за встречей Байдена и Зеленского.Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
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дмитрий песков, политика, сша, владимир зеленский, джо байден, украина
Дмитрий Песков, Политика, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, Украина
В Кремле высказались о предстоящей встрече Байдена и Зеленского

Песков: Москва будет внимательно следить за встречей Байдена и Зеленского

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва будет очень внимательно следить за встречей президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами во вторник.
"Разумеется, следить будем, очень внимательно", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, будут ли в Кремле следить за встречей Байдена и Зеленского.
Во вторник Зеленскому, который уже прилетел в Вашингтон, предстоит аудиенция у президента США Джо Байдена, встреча со всеми сенаторами и беседа тет-а-тет со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
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