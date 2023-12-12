https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html

ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона

ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона - РИА Новости, 12.12.2023

ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона

В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:33

2023-12-12T19:33

2023-12-12T19:33

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45 миллиарда рублей в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "РЖД" по возврату авансовых платежей, сообщает пресс-служба госкорпорации. Проект предполагает выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Гарантии ВЭБ.РФ обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 миллиарда рублей. Таким образом, ВЭБ.РФ продолжает поддерживать создание транспортной, в том числе железнодорожной, инфраструктуры в партнерстве с "Нацпроектстроем", говорится в сообщении. ВЭБ.РФ установлен лимит выдачи независимых гарантий на общую сумму не более 42 миллиардов рублей. В рамках указанного лимита ВЭБ.РФ уже выдано 108 гарантий на общую сумму 39,45 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ в проекте путем выдачи гарантии способствует скорейшей реализации важнейшего инфраструктурного проекта, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в 2023 году ведется активное строительство на объектах Восточного полигона. В рамках инвестиционной программы на 2024 год заложена модернизация и строительство на 94 объектах Восточного полигона, включая станции, перегоны, тупики и разъезды.

https://ria.ru/20231125/rzhd-1911825262.html

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