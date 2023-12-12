Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:33 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона - РИА Новости, 12.12.2023
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона
В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:33
2023-12-12T19:33
вэб.рф (вэб)
поддержка
ржд
строительство
финансирование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_81a8823d54f2b0cf565e54a7bd3f4811.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45 миллиарда рублей в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "РЖД" по возврату авансовых платежей, сообщает пресс-служба госкорпорации. Проект предполагает выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Гарантии ВЭБ.РФ обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 миллиарда рублей. Таким образом, ВЭБ.РФ продолжает поддерживать создание транспортной, в том числе железнодорожной, инфраструктуры в партнерстве с "Нацпроектстроем", говорится в сообщении. ВЭБ.РФ установлен лимит выдачи независимых гарантий на общую сумму не более 42 миллиардов рублей. В рамках указанного лимита ВЭБ.РФ уже выдано 108 гарантий на общую сумму 39,45 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ в проекте путем выдачи гарантии способствует скорейшей реализации важнейшего инфраструктурного проекта, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в 2023 году ведется активное строительство на объектах Восточного полигона. В рамках инвестиционной программы на 2024 год заложена модернизация и строительство на 94 объектах Восточного полигона, включая станции, перегоны, тупики и разъезды.
https://ria.ru/20231125/rzhd-1911825262.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_be1771c25b63fc220de8839fadccf667.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вэб.рф (вэб), поддержка, ржд, строительство, финансирование
ВЭБ.РФ (ВЭБ), поддержка, РЖД, Строительство, Финансирование

ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45 миллиарда рублей в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "РЖД" по возврату авансовых платежей, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Проект предполагает выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Гарантии ВЭБ.РФ обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 миллиарда рублей. Таким образом, ВЭБ.РФ продолжает поддерживать создание транспортной, в том числе железнодорожной, инфраструктуры в партнерстве с "Нацпроектстроем", говорится в сообщении.
ВЭБ.РФ установлен лимит выдачи независимых гарантий на общую сумму не более 42 миллиардов рублей. В рамках указанного лимита ВЭБ.РФ уже выдано 108 гарантий на общую сумму 39,45 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ в проекте путем выдачи гарантии способствует скорейшей реализации важнейшего инфраструктурного проекта, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в 2023 году ведется активное строительство на объектах Восточного полигона. В рамках инвестиционной программы на 2024 год заложена модернизация и строительство на 94 объектах Восточного полигона, включая станции, перегоны, тупики и разъезды.
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн
25 ноября, 16:04
 
ВЭБ.РФ (ВЭБ)поддержкаРЖДСтроительствоФинансирование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала