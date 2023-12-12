https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона - РИА Новости, 12.12.2023
ВЭБ.РФ выдал гарантии в рамках проекта Восточного полигона
В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:33
2023-12-12T19:33
2023-12-12T19:33
вэб.рф (вэб)
поддержка
ржд
строительство
финансирование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_81a8823d54f2b0cf565e54a7bd3f4811.jpg
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45 миллиарда рублей в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "РЖД" по возврату авансовых платежей, сообщает пресс-служба госкорпорации. Проект предполагает выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Гарантии ВЭБ.РФ обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 миллиарда рублей. Таким образом, ВЭБ.РФ продолжает поддерживать создание транспортной, в том числе железнодорожной, инфраструктуры в партнерстве с "Нацпроектстроем", говорится в сообщении. ВЭБ.РФ установлен лимит выдачи независимых гарантий на общую сумму не более 42 миллиардов рублей. В рамках указанного лимита ВЭБ.РФ уже выдано 108 гарантий на общую сумму 39,45 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ в проекте путем выдачи гарантии способствует скорейшей реализации важнейшего инфраструктурного проекта, пояснили в пресс-службе. Там добавили, что в 2023 году ведется активное строительство на объектах Восточного полигона. В рамках инвестиционной программы на 2024 год заложена модернизация и строительство на 94 объектах Восточного полигона, включая станции, перегоны, тупики и разъезды.
https://ria.ru/20231125/rzhd-1911825262.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902811327_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_be1771c25b63fc220de8839fadccf667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэб.рф (вэб), поддержка, ржд, строительство, финансирование
ВЭБ.РФ (ВЭБ), поддержка, РЖД, Строительство, Финансирование
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. В рамках реализации проекта "Восточный полигон" ВЭБ.РФ предоставил гарантийную поддержку ООО "УК БСМ" (входит в состав АО "ГК "Нацпроектстрой") в размере 39,45 миллиарда рублей в обеспечение исполнения обязательств перед ОАО "РЖД" по возврату авансовых платежей, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Проект предполагает выполнение комплекса работ, включающего строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы на объектах железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона. Гарантии ВЭБ.РФ обеспечат финансирование реализации проекта в 2024 году на общую сумму более 140 миллиарда рублей. Таким образом, ВЭБ.РФ продолжает поддерживать создание транспортной, в том числе железнодорожной, инфраструктуры в партнерстве с "Нацпроектстроем", говорится в сообщении.
ВЭБ.РФ установлен лимит выдачи независимых гарантий на общую сумму не более 42 миллиардов рублей. В рамках указанного лимита ВЭБ.РФ
уже выдано 108 гарантий на общую сумму 39,45 миллиарда рублей. Участие ВЭБ.РФ в проекте путем выдачи гарантии способствует скорейшей реализации важнейшего инфраструктурного проекта, пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в 2023 году ведется активное строительство на объектах Восточного полигона. В рамках инвестиционной программы на 2024 год заложена модернизация и строительство на 94 объектах Восточного полигона, включая станции, перегоны, тупики и разъезды.
Провозную мощность Восточного полигона к 2030 году увеличат до 255 млн тонн