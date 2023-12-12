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ГИБДД установила водителя, сбившего насмерть пожилую женщину под Саратовом
ГИБДД установила водителя, сбившего насмерть пожилую женщину под Саратовом - РИА Новости, 12.12.2023
ГИБДД установила водителя, сбившего насмерть пожилую женщину под Саратовом
Госавтоинспекция установила водителя, который на легковом автомобиле сбил насмерть пожилую женщину в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщили в областном... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T19:48
2023-12-12T19:48
2023-12-12T19:53
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САРАТОВ, 12 дек - РИА Новости. Госавтоинспекция установила водителя, который на легковом автомобиле сбил насмерть пожилую женщину в Энгельсе, городе-спутнике Саратова, сообщили в областном управлении ГИБДД. Ранее в ведомстве заявили, что в 17.35 (16.35 мск) напротив дома 18/1 по улице Овражной автомобиль сбил женщину 1961 года рождения, после чего скрылся. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. ГИБДД занималась установлением автомобиля, сбившего пешехода. "Принятыми мерами Госавтоинспекции был установлен водитель, мужчина 24 лет, который, управляя автомобилем "Лада Гранта", допустил наезд на пешехода напротив дома 18/1 по улице Овражной города Энгельса", - сказали журналистам в пресс-службе управления. В ведомстве уточнили, что пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
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происшествия, авто, саратов, энгельс, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратов, Энгельс, ГИБДД МВД РФ
ГИБДД установила водителя, сбившего насмерть пожилую женщину под Саратовом
ГИБДД установила водителя, сбившего насмерть пожилую женщину в Энгельсе