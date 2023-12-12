https://ria.ru/20231212/vklady-1915198988.html
Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки
Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки - РИА Новости, 12.12.2023
Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки
В период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но им не всегда можно верить, рассказала агентству “Прайм” и.о... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:17
2023-12-12T02:17
2023-12-12T07:44
экономика
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но им не всегда можно верить, рассказала агентству “Прайм” и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Банкам нужны длинные деньги, но обеспечивать высокую доходность в течение длительного срока проблематично — ключевая ставка за это время может значительно измениться. В этой ситуации клиентам предлагают повышенные ставки на определенных условиях — лишь для части суммы или срока вклада. Иногда их начисляют только активным пользователям банковского приложения или зарплатным клиентам.При этом вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски. Доходность по ним, как правило, ниже, чем по депозитам с фиксированным процентом, и зависит от множества факторов, которые невозможно предугадать.“Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью”, - заключила Фрумина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки
Финансист Фрумина посоветовала не верить рекламе вкладов с высокой доходностью
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости
. В период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но им не всегда можно верить, рассказала агентству “Прайм”
и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
Банкам нужны длинные деньги, но обеспечивать высокую доходность в течение длительного срока проблематично — ключевая ставка за это время может значительно измениться. В этой ситуации клиентам предлагают повышенные ставки на определенных условиях — лишь для части суммы или срока вклада. Иногда их начисляют только активным пользователям банковского приложения или зарплатным клиентам.
При этом вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски. Доходность по ним, как правило, ниже, чем по депозитам с фиксированным процентом, и зависит от множества факторов, которые невозможно предугадать.
“Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью”, - заключила Фрумина.
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