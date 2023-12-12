https://ria.ru/20231212/vklady-1915198988.html

Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки

Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки - РИА Новости, 12.12.2023

Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки

В период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но им не всегда можно верить, рассказала агентству “Прайм” и.о... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T02:17

2023-12-12T02:17

2023-12-12T07:44

экономика

рэу имени г. в. плеханова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/18/1577704210_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_3fe9a51ac0e7abe49df6020d4bc2c1be.jpg

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В период нестабильности банки привлекают клиентов обещаниями вкладов с высокой доходностью, но им не всегда можно верить, рассказала агентству “Прайм” и.о. заведующего кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.Банкам нужны длинные деньги, но обеспечивать высокую доходность в течение длительного срока проблематично — ключевая ставка за это время может значительно измениться. В этой ситуации клиентам предлагают повышенные ставки на определенных условиях — лишь для части суммы или срока вклада. Иногда их начисляют только активным пользователям банковского приложения или зарплатным клиентам.При этом вклады с плавающей ставкой сулят определенные риски. Доходность по ним, как правило, ниже, чем по депозитам с фиксированным процентом, и зависит от множества факторов, которые невозможно предугадать.“Поэтому к предложениям банковских продуктов с высокой переменной доходностью следует относиться с осторожностью”, - заключила Фрумина.

https://ria.ru/20231209/krazha-1914741127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, рэу имени г. в. плеханова