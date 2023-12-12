https://ria.ru/20231212/vizit-1915417473.html

Роберт Кеннеди-младший прокомментировал визит Зеленского

Роберт Кеннеди-младший прокомментировал визит Зеленского - РИА Новости, 12.12.2023

Роберт Кеннеди-младший прокомментировал визит Зеленского

Никто уже не пытается скрывать, кто именно является заинтересованными сторонами конфликта на Украине, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T22:06

2023-12-12T22:06

2023-12-12T22:06

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киев

владимир зеленский

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борис джонсон

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Никто уже не пытается скрывать, кто именно является заинтересованными сторонами конфликта на Украине, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, комментируя визит Владимира Зеленского в Вашингтон. Политик перепостил в свой аккаунт в соцсети X видео из аккаунта Зеленского, на котором тот запечатлен в окружении представителей американского оборонпрома. По словам Кеннеди-младшего, во время своего визита в США Зеленский "буквально встречался с оборонными подрядчиками" Пентагона. "Обман вершится прямо у нас на глазах. Никто не пытается скрывать, кто является реальными заинтересованными сторонами в войне на Украине", - критически прокомментировал кандидат в президенты США. Он также задался вопросом, стали бы США "отправлять (бывшего премьер-министра Великобритании - ред.) Бориса Джонсона для срыва предварительной договоренности о мире" между Киевом и Москвой в апреле 2022 года, если бы на Украине действительно велась оборонительная война. При этом Кеннеди-младший не пояснил, что конкретно имеет под этим в виду. Визит Зеленского в столицу США проходит в том числе после того, как республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Республиканцы требуют изменений подходов к охране границы, в Белом доме при этом предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Информированный источник в американском конгрессе сообщал РИА Новости, что палата представителей вряд ли одобрит новое финансирование Киева до конца года. Газета The Hill, цитируя ряд американских сенаторов, пишет, что республиканцы в сенате сомневаются, что сумеют договориться о выделении помощи Киеву до конца года. К примеру, сенатор Джеймс Лэнкфорд убежден, что переговоры продолжатся в следующем году.

https://ria.ru/20231212/vsu-1915404771.html

https://ria.ru/20231009/kennedi-mladshiy-1901634724.html

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в мире, киев, владимир зеленский, роберт кеннеди, борис джонсон