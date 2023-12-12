https://ria.ru/20231212/vaktsina-1915322558.html
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот - РИА Новости, 12.12.2023
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот
Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:56
2023-12-12T14:56
2023-12-12T14:56
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. "Сведения о ЛС (лекарственных средствах - ред.), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование – Спутник Лайт векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после внесения сведений о вакцине в электронную систему учета Росздравнадзора начнется отгрузка препарата в регионы. По словам Гинцбурга, ряд регионов уже заключили договоры на поставку обновленной вакцины.
https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Коронавирус COVID-19
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот
Росздравнадзор: обновленный Спутник Лайт от COVID-19 ввели в гражданский оборот