https://ria.ru/20231212/vaktsina-1915322558.html

Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот

Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот - РИА Новости, 12.12.2023

Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот

Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:56

2023-12-12T14:56

2023-12-12T14:56

общество

здоровье - общество

александр гинцбург

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. "Сведения о ЛС (лекарственных средствах - ред.), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование – Спутник Лайт векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после внесения сведений о вакцине в электронную систему учета Росздравнадзора начнется отгрузка препарата в регионы. По словам Гинцбурга, ряд регионов уже заключили договоры на поставку обновленной вакцины.

https://ria.ru/20231026/covid-19-1905474860.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19