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Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот - РИА Новости, 12.12.2023
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14:56 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/vaktsina-1915322558.html
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот - РИА Новости, 12.12.2023
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот
Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:56
2023-12-12T14:56
общество
здоровье - общество
александр гинцбург
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора. "Сведения о ЛС (лекарственных средствах - ред.), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование – Спутник Лайт векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", - говорится в документе. Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после внесения сведений о вакцине в электронную систему учета Росздравнадзора начнется отгрузка препарата в регионы. По словам Гинцбурга, ряд регионов уже заключили договоры на поставку обновленной вакцины.
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общество, здоровье - общество, александр гинцбург, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Здоровье - Общество, Александр Гинцбург, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Коронавирус COVID-19
Обновленную вакцину "Спутник Лайт" ввели в гражданский оборот

Росздравнадзор: обновленный Спутник Лайт от COVID-19 ввели в гражданский оборот

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ампулы с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Первые партии обновленной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" введены в гражданский оборот, следует из данных Росздравнадзора.
«
"Сведения о ЛС (лекарственных средствах - ред.), вводимых в гражданский оборот в РФ: торговое наименование – Спутник Лайт векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции. Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 12.12.2023", - говорится в документе.
Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал РИА Новости, что после внесения сведений о вакцине в электронную систему учета Росздравнадзора начнется отгрузка препарата в регионы. По словам Гинцбурга, ряд регионов уже заключили договоры на поставку обновленной вакцины.
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Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19
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ОбществоЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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