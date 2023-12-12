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В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода - РИА Новости, 12.12.2023
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11:12 12.12.2023 (обновлено: 11:20 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/uzbekistan-1915248510.html
В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода
В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода - РИА Новости, 12.12.2023
В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода
Рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе отключение рекламных мониторов и световых вывесок магазинов вновь начались в городах... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:12
2023-12-12T11:20
жкх
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ТАШКЕНТ, 12 дек – РИА Новости. Рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе отключение рекламных мониторов и световых вывесок магазинов вновь начались в городах Узбекистана из-за наступивших холодов, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. "Узэнергоинспекция" при министерстве энергетики проводит пропагандистскую и рейдовую деятельность в целях обеспечения эффективного и рационального использования электроэнергии потребителями во всех регионах нашей республики", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго. По данным ведомства, данные меры - в частности, отключение рекламных LED-мониторов, световых вывесок магазинов, избыточной иллюминации на улицах - направлены против перегрузки энергосетей и стабильного обеспечения электроэнергией всех потребителей в условиях наступивших холодов. В конце 2022 года минэнерго Узбекистана разработало порядок отключения уличного освещения и рекламных мониторов в Ташкенте и областных центрах для экономии электроэнергии во время резкого снижения температуры воздуха. На этой неделе в Узбекистан зафиксировано резкое похолодание: днем - до минус 10, ночью – до 20 градусов мороза в отдельных регионах.
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жкх, узбекистан, ташкент, в мире
ЖКХ, Узбекистан, Ташкент, В мире
В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода

В Узбекистане начали отключать рекламные билборды из-за наступивших холодов

© Фото : MINENERGY.UZ/TelegramРейды против бесцельного использования электроэнергии в Узбекистане
Рейды против бесцельного использования электроэнергии в Узбекистане - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : MINENERGY.UZ/Telegram
Рейды против бесцельного использования электроэнергии в Узбекистане
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ТАШКЕНТ, 12 дек – РИА Новости. Рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе отключение рекламных мониторов и световых вывесок магазинов вновь начались в городах Узбекистана из-за наступивших холодов, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.
«
"Узэнергоинспекция" при министерстве энергетики проводит пропагандистскую и рейдовую деятельность в целях обеспечения эффективного и рационального использования электроэнергии потребителями во всех регионах нашей республики", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго.
По данным ведомства, данные меры - в частности, отключение рекламных LED-мониторов, световых вывесок магазинов, избыточной иллюминации на улицах - направлены против перегрузки энергосетей и стабильного обеспечения электроэнергией всех потребителей в условиях наступивших холодов.
В конце 2022 года минэнерго Узбекистана разработало порядок отключения уличного освещения и рекламных мониторов в Ташкенте и областных центрах для экономии электроэнергии во время резкого снижения температуры воздуха.
На этой неделе в Узбекистан зафиксировано резкое похолодание: днем - до минус 10, ночью – до 20 градусов мороза в отдельных регионах.
 
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