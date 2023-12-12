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В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода

В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода - РИА Новости, 12.12.2023

В Узбекистане вновь начали отключать рекламные билборды в холода

Рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе отключение рекламных мониторов и световых вывесок магазинов вновь начались в городах... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T11:12

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2023-12-12T11:20

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ТАШКЕНТ, 12 дек – РИА Новости. Рейды против бесцельного использования электроэнергии, в том числе отключение рекламных мониторов и световых вывесок магазинов вновь начались в городах Узбекистана из-за наступивших холодов, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. "Узэнергоинспекция" при министерстве энергетики проводит пропагандистскую и рейдовую деятельность в целях обеспечения эффективного и рационального использования электроэнергии потребителями во всех регионах нашей республики", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале минэнерго. По данным ведомства, данные меры - в частности, отключение рекламных LED-мониторов, световых вывесок магазинов, избыточной иллюминации на улицах - направлены против перегрузки энергосетей и стабильного обеспечения электроэнергией всех потребителей в условиях наступивших холодов. В конце 2022 года минэнерго Узбекистана разработало порядок отключения уличного освещения и рекламных мониторов в Ташкенте и областных центрах для экономии электроэнергии во время резкого снижения температуры воздуха. На этой неделе в Узбекистан зафиксировано резкое похолодание: днем - до минус 10, ночью – до 20 градусов мороза в отдельных регионах.

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