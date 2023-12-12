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На Алтае спасли погибающих на замерзшем пруду уток
На Алтае спасли погибающих на замерзшем пруду уток - РИА Новости, 12.12.2023
На Алтае спасли погибающих на замерзшем пруду уток
Жители Алтайского края спасли уток, оказавшихся в плену на практически замерзшем пруду, их отвезли в ветклинику, сообщила пресс-служба регионального минприроды. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T13:50
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БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Жители Алтайского края спасли уток, оказавшихся в плену на практически замерзшем пруду, их отвезли в ветклинику, сообщила пресс-служба регионального минприроды. "История, которая произошла в садоводстве "Связист" Первомайского района, очень схожа с сюжетом сказки "Серая шейка". Разница лишь в том, что на пруду в садоводстве остались зимовать не одна, а сразу восемь молодых крякв. С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом и птицы неминуемо погибли бы. Неравнодушные граждане сообщили о случившемся в минприроды Алтайского края, совместными усилиями жителей района и охотников замерзающие утки отловлены и переданы в ветеринарную клинику", - говорится в сообщении. На видео, опубликованном в Telegram-канале минприроды, двое мужчин несут большой ящик, в котором, судя по пояснениям за кадром, и находятся эти утки. "Поймали всех уток, посадили в коробку, везем на вывоз, повезем в клинику… Добрые люди оставили корм, вот им они и держались. Ну, и лужица осталась метр на полтора, считанные дни оставались до гибели. Утки все прозябшие, все дрожат, но а теперь будет все хорошо у них, выпустим их на Лебединое озеро, которое не замерзает", - говорит автор видеоролика. В Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами до -40 градусов и ниже.
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На Алтае спасли погибающих на замерзшем пруду уток
В Алтайском крае спасли погибающих на замерзшем пруду уток
БАРНАУЛ, 12 дек - РИА Новости. Жители Алтайского края спасли уток, оказавшихся в плену на практически замерзшем пруду, их отвезли в ветклинику, сообщила пресс-служба регионального минприроды.
«
"История, которая произошла в садоводстве "Связист" Первомайского района, очень схожа с сюжетом сказки "Серая шейка". Разница лишь в том, что на пруду в садоводстве остались зимовать не одна, а сразу восемь молодых крякв. С наступившими морозами водоем стал стремительно покрываться льдом и птицы неминуемо погибли бы. Неравнодушные граждане сообщили о случившемся в минприроды Алтайского края, совместными усилиями жителей района и охотников замерзающие утки отловлены и переданы в ветеринарную клинику", - говорится в сообщении.
На видео, опубликованном в Telegram-канале минприроды, двое мужчин несут большой ящик, в котором, судя по пояснениям за кадром, и находятся эти утки.
"Поймали всех уток, посадили в коробку, везем на вывоз, повезем в клинику… Добрые люди оставили корм, вот им они и держались. Ну, и лужица осталась метр на полтора, считанные дни оставались до гибели. Утки все прозябшие, все дрожат, но а теперь будет все хорошо у них, выпустим их на Лебединое озеро, которое не замерзает", - говорит автор видеоролика.
В Алтайском крае действует штормовое предупреждение в связи с аномальными морозами до -40 градусов и ниже.