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СМИ: у Украины заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией - РИА Новости, 12.12.2023
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11:57 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915262468.html
СМИ: у Украины заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией
СМИ: у Украины заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией - РИА Новости, 12.12.2023
СМИ: у Украины заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией
На Украине пытаются понять, как финансировать противостояние с Россией за свой счет, если союзники перестанут оказывать помощь, но вариантов немного и все они... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T11:57
2023-12-12T11:57
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На Украине пытаются понять, как финансировать противостояние с Россией за свой счет, если союзники перестанут оказывать помощь, но вариантов немного и все они сопряжены с рисками, пишет агентство Блумберг в статье "У Киева заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией". "Законодатели в Киеве пытаются понять, как они могут финансировать военные усилия Украины, если ее союзники не предоставят обещанную помощь. Варианты сопряжены с рисками", - говорится в сообщении. Как отмечается в статье, один из вариантов финансовых мер - повышение налоговых поступлений. По мнению Блумберг, такая мера станет очевидной проблемой в условиях разрушенной экономики страны. Другая возможность - сократить расходы для уже итак находящегося в тяжелом финансовом положении населения. Еще один вариант - печатание денег. Среди вариантов решения проблемы в сфере денежно-кредитной политики называется в том числе девальвация украинской валюты. Однако, как заявил в интервью Блумберг министр финансов Украины Сергей Марченко, такая мера приведет к "негативным последствиям". "Поддержка со стороны ЕС и США имеет решающее значение... Украина поддерживает активную связь с представителями ЕС и США, информируя их о наших потребностях на следующий бюджетный год", - заявил украинский министр. Как отмечает агентство, украинское министерство финансов делает упор на то, что Национальный банк Украины девальвирует гривну. Этот шаг призван поддержать налоговые поступления за счет таких источников, как повышение таможенных сборов. Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о чем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
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украина, евросоюз, нато, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, НАТО, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: у Украины заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией

Bloomberg: на Украине пытаются понять, как бороться с Россией за свой счет

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. На Украине пытаются понять, как финансировать противостояние с Россией за свой счет, если союзники перестанут оказывать помощь, но вариантов немного и все они сопряжены с рисками, пишет агентство Блумберг в статье "У Киева заканчиваются возможности финансировать борьбу с Россией".
"Законодатели в Киеве пытаются понять, как они могут финансировать военные усилия Украины, если ее союзники не предоставят обещанную помощь. Варианты сопряжены с рисками", - говорится в сообщении.
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Как отмечается в статье, один из вариантов финансовых мер - повышение налоговых поступлений. По мнению Блумберг, такая мера станет очевидной проблемой в условиях разрушенной экономики страны. Другая возможность - сократить расходы для уже итак находящегося в тяжелом финансовом положении населения. Еще один вариант - печатание денег.
Среди вариантов решения проблемы в сфере денежно-кредитной политики называется в том числе девальвация украинской валюты. Однако, как заявил в интервью Блумберг министр финансов Украины Сергей Марченко, такая мера приведет к "негативным последствиям". "Поддержка со стороны ЕС и США имеет решающее значение... Украина поддерживает активную связь с представителями ЕС и США, информируя их о наших потребностях на следующий бюджетный год", - заявил украинский министр.
Как отмечает агентство, украинское министерство финансов делает упор на то, что Национальный банк Украины девальвирует гривну. Этот шаг призван поддержать налоговые поступления за счет таких источников, как повышение таможенных сборов.
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Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявлял, что украинский госбюджет критически зависим от внешней помощи союзников, до конца года Киеву необходимо привлечь порядка 9,5 миллиарда долларов финансовой поддержки в виде грантов и льготных кредитов. Позже премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от ЕС, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны.
В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов, информация о чем был опубликована на сайте Верховной рады Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзНАТОВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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