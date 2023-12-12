https://ria.ru/20231212/ukraina-1915236957.html
Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО
Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО - РИА Новости, 12.12.2023
Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после неудачного контрнаступления заявил, что устаревшие "учебные пособия"... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:25
2023-12-12T10:25
2023-12-12T10:25
киев
украина
сша
владимир путин
алексей данилов
сергей шойгу
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после неудачного контрнаступления заявил, что устаревшие "учебные пособия" НАТО по ведению боевых действий пора отправлять в архивы. Данилов в интервью британскому телевидению назвал сложившуюся ситуацию на фронте для Киева "очень сложной", а также заявил, что устаревшие "учебные пособия" по ведению боевых действий, в том числе натовские, "следует отправить обратно в архивы". Он также признал, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались. Данилов при этом не стал отвечать на вопрос о том, когда Киев снова предпримет попытку контрнаступления, и выразил уверенность в том, что в США одобрят денежную помощь Украине. "Если так случится, что мы получим подарок перед Рождеством, мы будем рады этому... Если это произойдет немного позже, не следует делать из этого трагедию", - добавил он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
https://ria.ru/20231124/demobilizatsiya-1911741654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сша, владимир путин, алексей данилов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, в мире
Киев, Украина, США, Владимир Путин, Алексей Данилов, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, В мире
Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО
Секретарь СНБО Украины заявил, что учебные пособия НАТО пора отправлять в архивы
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после неудачного контрнаступления заявил, что устаревшие "учебные пособия" НАТО по ведению боевых действий пора отправлять в архивы.
Данилов в интервью британскому телевидению назвал сложившуюся ситуацию на фронте для Киева
"очень сложной", а также заявил, что устаревшие "учебные пособия" по ведению боевых действий, в том числе натовские, "следует отправить обратно в архивы".
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Он также признал, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались.
Данилов при этом не стал отвечать на вопрос о том, когда Киев снова предпримет попытку контрнаступления, и выразил уверенность в том, что в США
одобрят денежную помощь Украине.
"Если так случится, что мы получим подарок перед Рождеством, мы будем рады этому... Если это произойдет немного позже, не следует делать из этого трагедию", - добавил он.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, ВСУ
не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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