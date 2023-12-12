https://ria.ru/20231212/ukraina-1915236957.html

Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО

Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО - РИА Новости, 12.12.2023

Секретарь СНБО Украины раскритиковал учебные пособия НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после неудачного контрнаступления заявил, что устаревшие "учебные пособия"... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:25

2023-12-12T10:25

2023-12-12T10:25

киев

украина

сша

владимир путин

алексей данилов

сергей шойгу

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после неудачного контрнаступления заявил, что устаревшие "учебные пособия" НАТО по ведению боевых действий пора отправлять в архивы. Данилов в интервью британскому телевидению назвал сложившуюся ситуацию на фронте для Киева "очень сложной", а также заявил, что устаревшие "учебные пособия" по ведению боевых действий, в том числе натовские, "следует отправить обратно в архивы". Он также признал, что надежды, которые Киев возлагал на контрнаступление, не оправдались. Данилов при этом не стал отвечать на вопрос о том, когда Киев снова предпримет попытку контрнаступления, и выразил уверенность в том, что в США одобрят денежную помощь Украине. "Если так случится, что мы получим подарок перед Рождеством, мы будем рады этому... Если это произойдет немного позже, не следует делать из этого трагедию", - добавил он. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По данным на начало октября, попытки атаковать стоили Киеву потери более 90 тысяч военных убитыми и ранеными. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.

https://ria.ru/20231124/demobilizatsiya-1911741654.html

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914699468.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, сша, владимир путин, алексей данилов, сергей шойгу, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, в мире