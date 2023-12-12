https://ria.ru/20231212/trudoustroystvo-1915307248.html

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости - РИА Новости, 12.12.2023

Путин подписал новую редакцию базового закона о занятости

Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:05

2023-12-12T14:05

2023-12-12T14:05

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал новую редакцию базового закона "О занятости населения в Российской Федерации", в частности, законом предполагается давать участникам СВО и членам их семей право на приоритетное трудоустройство. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон определяет правовые, экономические, организационные основы госполитики в сфере занятости населения, государственного контроля за соблюдением законодательства о занятости населения. Также определяется категория граждан, которые испытывают трудности в поиске работы, и отдельно выделяется категория "занятых граждан". Для получения статуса безработного будет необходимо согласовать индивидуальный план, который предложат сотрудники службы занятости при помощи цифрового сервиса "Работа в России". В документе будет информация о подходящей работе, мерах поддержки граждан, об их обязанностях. Порядок и критерии такого индивидуального плана сформирует Минтруд. Роструд станет оператором единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее – ЕЦП) (федеральная государственная информационная система, осуществляющая решение задач по обеспечению трудоустройства граждан). За правительством РФ закрепляются полномочия по установлению порядка функционирования ЕЦП, включая перечень участников ЕЦП, их функций и полномочий, перечня информации, содержащейся на ЕЦП, и порядка информационного взаимодействия ЕЦП с иными информационными системами. Информация, содержащаяся на ЕЦП, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен законом, и предоставляется на безвозмездной основе с использованием портала "Госуслуги" и единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Вводятся меры по противодействию нелегальной занятости в России, под которой понимается осуществление трудовой деятельности в нарушение установленного трудовым законодательством порядка оформления трудовых отношений. Предусматривается создание межведомственной комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости. Также законом вводится возможность организации в регионах РФ выездной помощи служб занятости в оформлении заявлений. Фиксируется размер максимальной величины пособия по безработице, который индексируются один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Указанный размер пособия для безработных граждан составит в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице - 12 792 рубля, в следующие три месяца периода выплаты пособия по безработице - 5 000 рублей. Также фиксируется размер минимальной величины пособия, который составит 1500 рублей.

https://ria.ru/20231212/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20231103/uvolneniya-1907082892.html

https://ria.ru/20231212/podderzhka-1915271508.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), ситуация в днр и лнр