https://ria.ru/20231212/trevoga-1915335202.html
Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях
Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях - РИА Новости, 12.12.2023
Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях
Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:42
2023-12-12T15:42
2023-12-12T15:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
николаевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_0:100:3281:1946_1920x0_80_0_0_fd0294ba04b0ddc9cccdbee1e5d04db0.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 15.17 мск сигнал тревоги прозвучал в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской. Через некоторое время тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной Украине части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231211/vzryvy-1915192498.html
украина
россия
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858441986_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8d58d4b3246b3a5c41fae67d2234ddcf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях
Онлайн-карта: власти Украины объявили воздушную тревогу в трех областях