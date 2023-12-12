https://ria.ru/20231212/torgovo-ofisnyy_kompleks-1915304761.html

Княжевская: на юго-востоке Москвы построят торгово-офисный комплекс

Княжевская: на юго-востоке Москвы построят торгово-офисный комплекс - РИА Новости, 12.12.2023

Княжевская: на юго-востоке Москвы построят торгово-офисный комплекс

Торгово-офисный комплекс планируется построить на месте заброшенного здания школы на Шоссе Энтузиастов на юго-востоке Москвы, сообщила председатель... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:00

2023-12-12T14:00

2023-12-12T14:00

москва

строительство

юлиана княжевская

москомархитектура

офисы

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МОСКВА, 12 дек - РИА Недвижимость. Торгово-офисный комплекс планируется построить на месте заброшенного здания школы на Шоссе Энтузиастов на юго-востоке Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Участок площадью 0,56 гектара находится по адресу: шоссе Энтузиастов, 12. "За счет инвестиционных средств планируется возвести торгово-офисный комплекс площадью 43,5 тысячи квадратных метров, из них порядка 37,3 тысячи "квадратов" займут офисы, а остальная часть здания будет отдана под торговые помещения", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры. Также в составе комплекса предполагается разместить паркинг на 518 машино-мест, указывается в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230803/moskomarkhitektura-1887936923.html

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москва, строительство, юлиана княжевская, москомархитектура, офисы, торговые центры, коммерческая недвижимость