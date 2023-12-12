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НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 12.12.2023 (обновлено: 12:29 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов - РИА Новости, 12.12.2023
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов
Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:14
2023-12-12T12:29
специальная военная операция на украине
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год."Пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности. Неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн"* (запрещено в России - ред.)", - говорится в сообщении.В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов

НАК: Киев вербует маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов

© Фото : Национальный антитеррористический комитетНа месте контртеррористической операции
На месте контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Национальный антитеррористический комитет
На месте контртеррористической операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"Пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности. Неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн"* (запрещено в России - ред.)", - говорится в сообщении.
В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.
* Запрещенная в России террористическая организация
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"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты
13 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНациональный антитеррористический комитет РФБезопасностьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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