https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html

НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов

НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов - РИА Новости, 12.12.2023

НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов

Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:14

2023-12-12T12:14

2023-12-12T12:29

специальная военная операция на украине

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год."Пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности. Неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн"* (запрещено в России - ред.)", - говорится в сообщении.В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр