https://ria.ru/20231212/terakty-1915267935.html
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов - РИА Новости, 12.12.2023
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов
Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:14
2023-12-12T12:14
2023-12-12T12:29
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год."Пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности. Неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн"* (запрещено в России - ред.)", - говорится в сообщении.В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАК рассказал, кого украинские спецслужбы вербуют для терактов
НАК: Киев вербует маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Украинские спецслужбы вербуют маргинальную часть россиян для подрывов и поджогов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что во вторник в Москве
под руководством председателя НАК
, директора ФСБ России Александра Бортникова
состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2023 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"Пресекались попытки украинских спецслужб формировать законспирированные террористические ячейки и вербовать маргинальную часть населения для совершения подрывов, поджогов и других преступлений террористической направленности. Неоднократно вскрывались факты участия подростков в террористическом движении "Колумбайн"* (запрещено в России - ред.)", - говорится в сообщении.
В феврале прошлого года Верховный суд России признал молодежное движение "Колумбайн"*, пропагандирующее массовые убийства, террористическим и запретил его в стране. За организацию и участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы. За ведение пабликов о "Колумбайне"* также можно попасть на скамью подсудимых.
* Запрещенная в России террористическая организация
"Уязвимое место есть у всех". Как россиян заставляют совершать теракты