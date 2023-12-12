https://ria.ru/20231212/teplosnabzhenie-1915358381.html
Ярославские объекты теплоснабжения передадут в областную собственность
Ярославские объекты теплоснабжения передадут в областную собственность - РИА Новости, 12.12.2023
Ярославские объекты теплоснабжения передадут в областную собственность
Муниципальные объекты тепло- и водоснабжения в Ярославской области передадут в областную собственность, что повысит их эффективность, сообщило правительство... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:10
2023-12-12T17:10
2023-12-12T17:14
ярославская область
экономика
жкх
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Муниципальные объекты тепло- и водоснабжения в Ярославской области передадут в областную собственность, что повысит их эффективность, сообщило правительство региона. Сообщается, что по поручению губернатора Михаила Евраева подготовлен проект закона Ярославской области о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти в сфере теплоснабжения. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. После этого начнется процесс реорганизации, в ходе которого имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения перейдет в региональную собственность. "Речь идет о наведении порядка в сфере тепло- и водоснабжения. У нас огромное количество муниципальных предприятий, которые находятся в тяжелейшем финансовом состоянии, с серьезным долговым бременем. Более того, они продолжают своей текущей деятельностью генерировать убытки", - пояснил губернатор. Он подчеркнул, что в регионе таких предприятий быть не должно. "Централизация предприятий данной сферы позволит комплексно подходить к решению вопросов по модернизации сетей и котельных, формированию единой тарифной политики, реализации инвестиционных программ. В результате повысятся надежность и качество тепло- и водоснабжения в Ярославской области", - отметил Евраев. Правительством области планируется создать четкую программу по каждому муниципальному району. Для реализации этих задач в феврале следующего года будет сформирован координационный совет по реализации полномочий в сфере теплоснабжения. "Для покрытия задолженности убыточных предприятий перед поставщиками ресурсов правительством области органам местного самоуправления будут предоставлены региональные бюджетные кредиты, рассчитываться по которым они будут за счет реализации муниципального имущества в ходе приватизации", - говорится в сообщении областного правительства.
https://ria.ru/20231204/promproizvodstvo-1913683458.html
https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, жкх, ярославская область
Ярославская область, Экономика, ЖКХ, Ярославская область
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Муниципальные объекты тепло- и водоснабжения в Ярославской области передадут в областную собственность, что повысит их эффективность, сообщило правительство региона.
Сообщается, что по поручению губернатора Михаила Евраева подготовлен проект закона Ярославской области о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти в сфере теплоснабжения. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. После этого начнется процесс реорганизации, в ходе которого имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения перейдет в региональную собственность.
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"Речь идет о наведении порядка в сфере тепло- и водоснабжения. У нас огромное количество муниципальных предприятий, которые находятся в тяжелейшем финансовом состоянии, с серьезным долговым бременем. Более того, они продолжают своей текущей деятельностью генерировать убытки", - пояснил губернатор.
Он подчеркнул, что в регионе таких предприятий быть не должно.
«
"Централизация предприятий данной сферы позволит комплексно подходить к решению вопросов по модернизации сетей и котельных, формированию единой тарифной политики, реализации инвестиционных программ. В результате повысятся надежность и качество тепло- и водоснабжения в Ярославской области", - отметил Евраев
.
Правительством области планируется создать четкую программу по каждому муниципальному району. Для реализации этих задач в феврале следующего года будет сформирован координационный совет по реализации полномочий в сфере теплоснабжения.
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"Для покрытия задолженности убыточных предприятий перед поставщиками ресурсов правительством области органам местного самоуправления будут предоставлены региональные бюджетные кредиты, рассчитываться по которым они будут за счет реализации муниципального имущества в ходе приватизации", - говорится в сообщении областного правительства.