https://ria.ru/20231212/teplosnabzhenie-1915358381.html

Ярославские объекты теплоснабжения передадут в областную собственность

Ярославские объекты теплоснабжения передадут в областную собственность - РИА Новости, 12.12.2023

Ярославские объекты теплоснабжения передадут в областную собственность

Муниципальные объекты тепло- и водоснабжения в Ярославской области передадут в областную собственность, что повысит их эффективность, сообщило правительство... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:10

2023-12-12T17:10

2023-12-12T17:14

ярославская область

экономика

жкх

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 дек – РИА Новости. Муниципальные объекты тепло- и водоснабжения в Ярославской области передадут в областную собственность, что повысит их эффективность, сообщило правительство региона. Сообщается, что по поручению губернатора Михаила Евраева подготовлен проект закона Ярославской области о перераспределении полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти в сфере теплоснабжения. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2024 года. После этого начнется процесс реорганизации, в ходе которого имущество 18 муниципальных предприятий тепло- и водоснабжения перейдет в региональную собственность. "Речь идет о наведении порядка в сфере тепло- и водоснабжения. У нас огромное количество муниципальных предприятий, которые находятся в тяжелейшем финансовом состоянии, с серьезным долговым бременем. Более того, они продолжают своей текущей деятельностью генерировать убытки", - пояснил губернатор. Он подчеркнул, что в регионе таких предприятий быть не должно. "Централизация предприятий данной сферы позволит комплексно подходить к решению вопросов по модернизации сетей и котельных, формированию единой тарифной политики, реализации инвестиционных программ. В результате повысятся надежность и качество тепло- и водоснабжения в Ярославской области", - отметил Евраев. Правительством области планируется создать четкую программу по каждому муниципальному району. Для реализации этих задач в феврале следующего года будет сформирован координационный совет по реализации полномочий в сфере теплоснабжения. "Для покрытия задолженности убыточных предприятий перед поставщиками ресурсов правительством области органам местного самоуправления будут предоставлены региональные бюджетные кредиты, рассчитываться по которым они будут за счет реализации муниципального имущества в ходе приватизации", - говорится в сообщении областного правительства.

https://ria.ru/20231204/promproizvodstvo-1913683458.html

https://ria.ru/20231120/ostanovki-1910653325.html

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, жкх, ярославская область