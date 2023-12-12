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Установка ИИ на тракторах позволила сэкономить российским аграриям - РИА Новости, 12.12.2023
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10:19 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/tekhnologii-1915234648.html
Установка ИИ на тракторах позволила сэкономить российским аграриям
Установка ИИ на тракторах позволила сэкономить российским аграриям - РИА Новости, 12.12.2023
Установка ИИ на тракторах позволила сэкономить российским аграриям
Аграрии РФ за счет установки системы автопилотирования тракторов на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot смогли сэкономить до 5 миллиардов... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:19
2023-12-12T10:19
экономика
технологии
россия
сбер
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Аграрии РФ за счет установки системы автопилотирования тракторов на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot смогли сэкономить до 5 миллиардов рублей благодаря эффективному расходованию топлива и агрохимикатов, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации "Интерагротех". В марте российская Cognitive Pilot (дочерняя структура "Сбера" и Cognitive Technologies) начала устанавливать на трактора российского производства систему пилотирования на основе ИИ: меньше чем за два месяца, к концу мая было установлено более 100 таких систем, а всего с марта по ноябрь ею были оснащены 312 тракторов. "Выгода от применения автопилота Cognitive Agro Pilot для одного трактора составила в среднем 2,6 миллиона рублей в год, исходя из размеров поля 1 тысяча гектаров и ширины орудия 5 метров. Соответственно, с учетом всех поставленных в 2023 году единиц техники экономия составила более 5 миллиардов рублей", - сообщили в ассоциации. Специалисты оценивали результаты работы в 17 хозяйствах из шести регионов. Полученные данные учитывают экономию на ресурсах: топливо, посевной материал, химикаты и так далее; при этом в ассоциации отметили, что некоторые возможности сложно оценить в денежном эквиваленте: это, например, снижение утомляемости механизатора и экономия по времени, которая позволяет в срок выполнить работу, снизить риски погодного фактора и тому подобные составляющие. По данным самой компании, всего умной техникой было обработано более 2,3 миллиона гектаров, и это "очень сильный результат", поскольку основная часть таких машин смогла приступить к работам только во второй половине года, считает гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова. "При средних размерах российских хозяйств до 10 тысяч гектаров экономия от использования Cognitive Agro Pilot для одного хозяйства будет составлять уже десятки миллионов рублей. Для крупных хозяйств – миллиарды рублей", - считает директор ассоциации Наталья Филиппова. Потенциальный объем российского рынка систем автопилотирования для тракторов там оценивают более чем в 245 миллиардов рублей.
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экономика, технологии, россия, сбер
Экономика, Технологии, Россия, Сбер
Установка ИИ на тракторах позволила сэкономить российским аграриям

Установка ИИ на тракторах сэкономила аграриям до пяти миллиардов рублей

© iStock.com / narvikkТрактор во время посевных работ в поле
Трактор во время посевных работ в поле - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© iStock.com / narvikk
Трактор во время посевных работ в поле . Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Аграрии РФ за счет установки системы автопилотирования тракторов на основе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot смогли сэкономить до 5 миллиардов рублей благодаря эффективному расходованию топлива и агрохимикатов, сообщили РИА Новости в отраслевой ассоциации "Интерагротех".
В марте российская Cognitive Pilot (дочерняя структура "Сбера" и Cognitive Technologies) начала устанавливать на трактора российского производства систему пилотирования на основе ИИ: меньше чем за два месяца, к концу мая было установлено более 100 таких систем, а всего с марта по ноябрь ею были оснащены 312 тракторов.
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"Выгода от применения автопилота Cognitive Agro Pilot для одного трактора составила в среднем 2,6 миллиона рублей в год, исходя из размеров поля 1 тысяча гектаров и ширины орудия 5 метров. Соответственно, с учетом всех поставленных в 2023 году единиц техники экономия составила более 5 миллиардов рублей", - сообщили в ассоциации. Специалисты оценивали результаты работы в 17 хозяйствах из шести регионов.
Полученные данные учитывают экономию на ресурсах: топливо, посевной материал, химикаты и так далее; при этом в ассоциации отметили, что некоторые возможности сложно оценить в денежном эквиваленте: это, например, снижение утомляемости механизатора и экономия по времени, которая позволяет в срок выполнить работу, снизить риски погодного фактора и тому подобные составляющие.
По данным самой компании, всего умной техникой было обработано более 2,3 миллиона гектаров, и это "очень сильный результат", поскольку основная часть таких машин смогла приступить к работам только во второй половине года, считает гендиректор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
"При средних размерах российских хозяйств до 10 тысяч гектаров экономия от использования Cognitive Agro Pilot для одного хозяйства будет составлять уже десятки миллионов рублей. Для крупных хозяйств – миллиарды рублей", - считает директор ассоциации Наталья Филиппова. Потенциальный объем российского рынка систем автопилотирования для тракторов там оценивают более чем в 245 миллиардов рублей.
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