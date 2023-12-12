Экипаж атакованного хуситами танкера не пострадал, пишут СМИ
Рейтер: владелец танкера, атакованного хуситами, заявил, что экипаж не пострадал
Красное море. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Гендиректор компании Mowinckel Chemical Tankers, владеющей норвежским танкером Strinda, атакованным хуситами в Красном море, Геир Белснес заявил, что экипаж судна не пострадал и что танкер направляется в безопасный порт, передает агентство Рейтер.
Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что ракетный удар привел к пожару на коммерческом судне Strinda, ходящим под норвежским флагом, в Красном море. Отмечалось, что судно является химическим танкером. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию об атаке на танкер у берегов Йемена и заявило, что она была проведена из района, "находящегося под контролем хуситов".
"Экипаж танкера Strinda из 22 человек из Индии не пострадал", - заявил агентству Белснес, отметив, что танкер направляется в безопасный порт.
Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, гендиректор компании также подтвердил факт нападения на судно.
Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту, экипаж в безопасности. Позднее на странице UKMTO в X появилось новое заявление, согласно которому некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, где произошло возгорание, или о другом.