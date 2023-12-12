https://ria.ru/20231212/tanker-1915240882.html

Экипаж атакованного хуситами танкера не пострадал, пишут СМИ

Экипаж атакованного хуситами танкера не пострадал, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Экипаж атакованного хуситами танкера не пострадал, пишут СМИ

Гендиректор компании Mowinckel Chemical Tankers, владеющей норвежским танкером Strinda, атакованным хуситами в Красном море, Геир Белснес заявил, что экипаж... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T10:39

2023-12-12T10:39

2023-12-12T10:39

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Гендиректор компании Mowinckel Chemical Tankers, владеющей норвежским танкером Strinda, атакованным хуситами в Красном море, Геир Белснес заявил, что экипаж судна не пострадал и что танкер направляется в безопасный порт, передает агентство Рейтер. Ранее портал War Zone со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что ракетный удар привел к пожару на коммерческом судне Strinda, ходящим под норвежским флагом, в Красном море. Отмечалось, что судно является химическим танкером. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило информацию об атаке на танкер у берегов Йемена и заявило, что она была проведена из района, "находящегося под контролем хуситов". "Экипаж танкера Strinda из 22 человек из Индии не пострадал", - заявил агентству Белснес, отметив, что танкер направляется в безопасный порт. Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, гендиректор компании также подтвердил факт нападения на судно. Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что получило сообщения об инциденте с судном у берегов Йемена, который привел к возгоранию на борту, экипаж в безопасности. Позднее на странице UKMTO в X появилось новое заявление, согласно которому некая организация, называющая себя ВМС Йемена, приказала некоему судну изменить курс на йеменский порт. При этом неясно, идет ли речь о том же судне, где произошло возгорание, или о другом.

https://ria.ru/20231212/tanker-1915217319.html

https://ria.ru/20230805/tanker-1888335189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, красное море, индия