https://ria.ru/20231212/svo-1915362850.html

Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО

Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 12.12.2023

Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО

Активисты за полгода изготовили практически полсотни маскировочных сетей в зону спецоперации, а в декабре по заявкам бойцов начали плести сети с эффектом... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:28

2023-12-12T17:28

2023-12-12T17:28

надежные люди

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КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Активисты за полгода изготовили практически полсотни маскировочных сетей в зону спецоперации, а в декабре по заявкам бойцов начали плести сети с эффектом грязного снега, рассказала РИА Новости координатор общественного движения "Сердце матери" в станице Новокорсунская Анна Ишинко. "Сейчас на большинстве направлений выпал снег. Ребята просят не просто белые сети, а именно с вкраплением серых оттенков, потому что снег у нас то ложится, то тает. Это для того, чтобы не выдавать позиции", - рассказала Ишинко. Подразделение "плетух", как Анна называет мастериц, образовалось в конце весны. Его девять участниц - пенсионеры, в основном бывшие врачи. "Зимние" сети начали плести с декабря, семь штук уже отдали для отправки на фронт. В целом активистки сплели практически 50 маскировочных сетей разных размеров в зависимости от запросов бойцов. Собеседница агентства пояснила, что материалы для изготовления сетей волонтеры покупают на собственные средства, а также на деньги, собранные жителями станицы Новокорсунская в Тимашевском районе. Для плетения таких сетей мастерицы используют два варианта тканей: цветной - спанбонд и белый - шторный материал. Масксети плетут в доме одной из активисток, бывшего педиатра. Кабинет, где до пенсии она принимала маленьких пациентов, теперь полностью обустроен под плетение.

https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html

https://ria.ru/20231212/banya-1915263209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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сво