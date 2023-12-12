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Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 12.12.2023
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17:28 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/svo-1915362850.html
Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО
Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО - РИА Новости, 12.12.2023
Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО
Активисты за полгода изготовили практически полсотни маскировочных сетей в зону спецоперации, а в декабре по заявкам бойцов начали плести сети с эффектом... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:28
2023-12-12T17:28
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КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Активисты за полгода изготовили практически полсотни маскировочных сетей в зону спецоперации, а в декабре по заявкам бойцов начали плести сети с эффектом грязного снега, рассказала РИА Новости координатор общественного движения "Сердце матери" в станице Новокорсунская Анна Ишинко. "Сейчас на большинстве направлений выпал снег. Ребята просят не просто белые сети, а именно с вкраплением серых оттенков, потому что снег у нас то ложится, то тает. Это для того, чтобы не выдавать позиции", - рассказала Ишинко. Подразделение "плетух", как Анна называет мастериц, образовалось в конце весны. Его девять участниц - пенсионеры, в основном бывшие врачи. "Зимние" сети начали плести с декабря, семь штук уже отдали для отправки на фронт. В целом активистки сплели практически 50 маскировочных сетей разных размеров в зависимости от запросов бойцов. Собеседница агентства пояснила, что материалы для изготовления сетей волонтеры покупают на собственные средства, а также на деньги, собранные жителями станицы Новокорсунская в Тимашевском районе. Для плетения таких сетей мастерицы используют два варианта тканей: цветной - спанбонд и белый - шторный материал. Масксети плетут в доме одной из активисток, бывшего педиатра. Кабинет, где до пенсии она принимала маленьких пациентов, теперь полностью обустроен под плетение.
https://ria.ru/20231208/podushki-1914612857.html
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Надежные люди, СВО
Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети в зону СВО

Кубанские волонтеры начали плести маскировочные сети с эффектом грязного снега

© Фото : Анна ИшинкоМаскировочные сети в зону СВО, созданные кубанскими волонтерами
Маскировочные сети в зону СВО, созданные кубанскими волонтерами - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : Анна Ишинко
Маскировочные сети в зону СВО, созданные кубанскими волонтерами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 дек - РИА Новости. Активисты за полгода изготовили практически полсотни маскировочных сетей в зону спецоперации, а в декабре по заявкам бойцов начали плести сети с эффектом грязного снега, рассказала РИА Новости координатор общественного движения "Сердце матери" в станице Новокорсунская Анна Ишинко.
"Сейчас на большинстве направлений выпал снег. Ребята просят не просто белые сети, а именно с вкраплением серых оттенков, потому что снег у нас то ложится, то тает. Это для того, чтобы не выдавать позиции", - рассказала Ишинко.
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Подразделение "плетух", как Анна называет мастериц, образовалось в конце весны. Его девять участниц - пенсионеры, в основном бывшие врачи. "Зимние" сети начали плести с декабря, семь штук уже отдали для отправки на фронт. В целом активистки сплели практически 50 маскировочных сетей разных размеров в зависимости от запросов бойцов.
Собеседница агентства пояснила, что материалы для изготовления сетей волонтеры покупают на собственные средства, а также на деньги, собранные жителями станицы Новокорсунская в Тимашевском районе. Для плетения таких сетей мастерицы используют два варианта тканей: цветной - спанбонд и белый - шторный материал.
Масксети плетут в доме одной из активисток, бывшего педиатра. Кабинет, где до пенсии она принимала маленьких пациентов, теперь полностью обустроен под плетение.
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