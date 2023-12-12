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Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
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01:23 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html
Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ
Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023
Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ
Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T01:23
2023-12-12T01:23
в мире
украина
риши сунак
уинстон черчилль
евросоюз
олаф шольц
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения, сообщила в понедельник газета Telegraph со ссылкой на источники. "Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - пишет издание. Как сообщил один из источников газеты, в рядах британских консерваторов нет фигуры, подобной Черчиллю, а без нее на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону". Издание отмечает, что сокращение помощи из ЕС и США может привести к военному поражению Украины, поэтому западные союзники Киева надеются, что Сунак может вдохнуть новые силы в ее осуществление на фоне все более сдержанных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву. В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.
https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html
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в мире, украина, риши сунак, уинстон черчилль, евросоюз, олаф шольц, сша, киев
В мире, Украина, Риши Сунак, Уинстон Черчилль, Евросоюз, Олаф Шольц, США, Киев
Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ

Telegraph: страны ЕС призывают Сунака вести себя как Черчилль в отношении Киева

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения, сообщила в понедельник газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - пишет издание.
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Британская оппозиция высмеяла Сунака за видео с молотком
25 ноября, 08:23
Как сообщил один из источников газеты, в рядах британских консерваторов нет фигуры, подобной Черчиллю, а без нее на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону".
Издание отмечает, что сокращение помощи из ЕС и США может привести к военному поражению Украины, поэтому западные союзники Киева надеются, что Сунак может вдохнуть новые силы в ее осуществление на фоне все более сдержанных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву.
В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
Захарова назвала видео Сунака с молотком примером манипуляции
25 ноября, 15:02
 
В миреУкраинаРиши СунакУинстон ЧерчилльЕвросоюзОлаф ШольцСШАКиев
 
 
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