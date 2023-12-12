https://ria.ru/20231212/sunak-1915202667.html

Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ

Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ - РИА Новости, 12.12.2023

Сунака призвали вести себя как Черчилль, пишут СМИ

Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T01:23

2023-12-12T01:23

2023-12-12T01:23

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Главы европейских государств призывают премьер-министра Великобритании Риши Сунака вести себя как британский премьер времен Второй мировой войны Уинстон Черчилль, чтобы возглавить западную помощь Украине на фоне рисков ее прекращения, сообщила в понедельник газета Telegraph со ссылкой на источники. "Европейские лидеры призывают Риши Сунака вести себя как Уинстон Черчилль и восстановить лидирующую роль Британии в западной поддержке Украины", - пишет издание. Как сообщил один из источников газеты, в рядах британских консерваторов нет фигуры, подобной Черчиллю, а без нее на Западе "вероятно забыли, что стоит на кону". Издание отмечает, что сокращение помощи из ЕС и США может привести к военному поражению Украины, поэтому западные союзники Киева надеются, что Сунак может вдохнуть новые силы в ее осуществление на фоне все более сдержанных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Ранее официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США достигли "дна бочки" в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине. По его словам, в США считают, что Украину ждет "очень тяжелая зима", и американская администрация надеется, что конгрессмены присоединятся к Белому дому в стремлении продолжить предоставлять критически важную помощь Киеву. В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.

https://ria.ru/20231125/sunak-1911778834.html

https://ria.ru/20231125/video-1911815805.html

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в мире, украина, риши сунак, уинстон черчилль, евросоюз, олаф шольц, сша, киев