https://ria.ru/20231212/sssr-1915308593.html

Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР

Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР - РИА Новости, 12.12.2023

Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что обсуждая 30-летие Конституции, невозможно уйти от обсуждения "трагедии того времени"... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:11

2023-12-12T14:11

2023-12-12T14:11

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что обсуждая 30-летие Конституции, невозможно уйти от обсуждения "трагедии того времени" - распада СССР. "Все большое видится на расстоянии <…> Сегодня 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны. Говоря об этом, невозможно уйти от обсуждения трагедии того времени - распада крупнейшего государства в мире, нашей родины - СССР", - написал Володин. Также он отметил три основные причины, почему прекратил свое существование Советский Союз. "Первая. Неэффективность политической системы, основанной на монополии одной партии. Отсутствие конкуренции привело к тому, что во главе КПСС оказались, откровенно говоря, слабые руководители и предатели. В результате - развал компартии повлек за собой распад Советского Союза", - рассказал Володин. Вторая причина - несостоятельность экономической модели СССР, отметил он. "Советская плановая экономика народного хозяйства привела к тотальному дефициту товаров. Сложилась тяжелейшая ситуация в финансовой и социальной сфере. Люди были брошены на произвол судьбы", - продолжил спикер Госдумы. Третьей причиной, по его словам, являются несовершенство и ошибки, заложенные в советской Конституции. "В 1922 году в тексте Декларации об образовании Союза ССР, а затем в 1924 году в Конституции СССР закрепили право свободного выхода республик из Союза <…> В 1936 году, когда принимали "сталинскую Конституцию", эту норму оставили. <…> Статья 17 так и звучала: "За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР". Механизм развала страны слово в слово воспроизвели и в "брежневской Конституции" 1977 года", - сообщил он, добавив, что партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив "мину замедленного действия" в основу государственности. Новая Конституция 1993 года принималась в крайне сложное время, она сыграла важную роль в стабилизации обстановки в стране, сохранении территориальной целостности, стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля, отметил он. Также он сообщил, что в начале 2000-х годов Конституция стала фундаментом для возрождения страны, "восстановления силы и единства государства и общества, укрепления социальной справедливости". В 2020 году, по его словам, граждане России поддержали инициативу президента Владимира Путина внести ряд важных поправок, проголосовав: за суверенитет и территориальную целостность; за повышение стандартов качества жизни; за историческую правду, защиту семьи и детей, своей культуры и веры; за объединяющую роль русского языка; за сохранение национальной идентичности; за верховенство Конституции над решениями международных организаций и судов.

https://ria.ru/20231201/ssha-1913055143.html

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Кирилл Волков

политика, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф