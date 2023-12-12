https://ria.ru/20231212/sssr-1915308593.html
Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР
Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР - РИА Новости, 12.12.2023
Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что обсуждая 30-летие Конституции, невозможно уйти от обсуждения "трагедии того времени"... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:11
2023-12-12T14:11
2023-12-12T14:11
политика
россия
ссср
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_0:0:3189:1795_1920x0_80_0_0_d522bf9d35b07204faaec6b9d8859893.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что обсуждая 30-летие Конституции, невозможно уйти от обсуждения "трагедии того времени" - распада СССР. "Все большое видится на расстоянии <…> Сегодня 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны. Говоря об этом, невозможно уйти от обсуждения трагедии того времени - распада крупнейшего государства в мире, нашей родины - СССР", - написал Володин. Также он отметил три основные причины, почему прекратил свое существование Советский Союз. "Первая. Неэффективность политической системы, основанной на монополии одной партии. Отсутствие конкуренции привело к тому, что во главе КПСС оказались, откровенно говоря, слабые руководители и предатели. В результате - развал компартии повлек за собой распад Советского Союза", - рассказал Володин. Вторая причина - несостоятельность экономической модели СССР, отметил он. "Советская плановая экономика народного хозяйства привела к тотальному дефициту товаров. Сложилась тяжелейшая ситуация в финансовой и социальной сфере. Люди были брошены на произвол судьбы", - продолжил спикер Госдумы. Третьей причиной, по его словам, являются несовершенство и ошибки, заложенные в советской Конституции. "В 1922 году в тексте Декларации об образовании Союза ССР, а затем в 1924 году в Конституции СССР закрепили право свободного выхода республик из Союза <…> В 1936 году, когда принимали "сталинскую Конституцию", эту норму оставили. <…> Статья 17 так и звучала: "За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР". Механизм развала страны слово в слово воспроизвели и в "брежневской Конституции" 1977 года", - сообщил он, добавив, что партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив "мину замедленного действия" в основу государственности. Новая Конституция 1993 года принималась в крайне сложное время, она сыграла важную роль в стабилизации обстановки в стране, сохранении территориальной целостности, стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля, отметил он. Также он сообщил, что в начале 2000-х годов Конституция стала фундаментом для возрождения страны, "восстановления силы и единства государства и общества, укрепления социальной справедливости". В 2020 году, по его словам, граждане России поддержали инициативу президента Владимира Путина внести ряд важных поправок, проголосовав: за суверенитет и территориальную целостность; за повышение стандартов качества жизни; за историческую правду, защиту семьи и детей, своей культуры и веры; за объединяющую роль русского языка; за сохранение национальной идентичности; за верховенство Конституции над решениями международных организаций и судов.
https://ria.ru/20231201/ssha-1913055143.html
https://ria.ru/20230918/otsenka-1896917324.html
https://ria.ru/20230216/sssr-1852478081.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901812533_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_430e1c400c83c66706c99b68e3f13a62.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин в День Конституции назвал три основных причины распада СССР
Володин: говоря о Дне Конституции, нельзя уйти от обсуждения распада СССР
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале
, что обсуждая 30-летие Конституции, невозможно уйти от обсуждения "трагедии того времени" - распада СССР.
"Все большое видится на расстоянии <…> Сегодня 30 лет со дня принятия Конституции нашей страны. Говоря об этом, невозможно уйти от обсуждения трагедии того времени - распада крупнейшего государства в мире, нашей родины - СССР", - написал Володин.
Американский экс-чиновник рассказал, как США не ждали распада СССР
Также он отметил три основные причины, почему прекратил свое существование Советский Союз.
"Первая. Неэффективность политической системы, основанной на монополии одной партии. Отсутствие конкуренции привело к тому, что во главе КПСС
оказались, откровенно говоря, слабые руководители и предатели. В результате - развал компартии повлек за собой распад Советского Союза", - рассказал Володин.
Вторая причина - несостоятельность экономической модели СССР, отметил он. "Советская плановая экономика народного хозяйства привела к тотальному дефициту товаров. Сложилась тяжелейшая ситуация в финансовой и социальной сфере. Люди были брошены на произвол судьбы", - продолжил спикер Госдумы.
Третьей причиной, по его словам, являются несовершенство и ошибки, заложенные в советской Конституции. "В 1922 году в тексте Декларации об образовании Союза ССР, а затем в 1924 году в Конституции СССР закрепили право свободного выхода республик из Союза <…> В 1936 году, когда принимали "сталинскую Конституцию", эту норму оставили. <…> Статья 17 так и звучала: "За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР". Механизм развала страны слово в слово воспроизвели и в "брежневской Конституции" 1977 года", - сообщил он, добавив, что партийные лидеры того времени оказались недальновидными, не предусмотрели возможные ситуации и риски, заложив "мину замедленного действия" в основу государственности.
В Крыму предложили дать юридическую оценку распаду СССР
Новая Конституция 1993 года принималась в крайне сложное время, она сыграла важную роль в стабилизации обстановки в стране, сохранении территориальной целостности, стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля, отметил он. Также он сообщил, что в начале 2000-х годов Конституция стала фундаментом для возрождения страны, "восстановления силы и единства государства и общества, укрепления социальной справедливости".
В 2020 году, по его словам, граждане России
поддержали инициативу президента Владимира Путина
внести ряд важных поправок, проголосовав: за суверенитет и территориальную целостность; за повышение стандартов качества жизни; за историческую правду, защиту семьи и детей, своей культуры и веры; за объединяющую роль русского языка; за сохранение национальной идентичности; за верховенство Конституции над решениями международных организаций и судов.
Данилов заявил, что украинцы развалили СССР