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В США призвали подумать о своих границах, говоря о помощи Киеву
В США призвали подумать о своих границах, говоря о помощи Киеву - РИА Новости, 12.12.2023
В США призвали подумать о своих границах, говоря о помощи Киеву
США необходимо подумать о безопасности своих границ на фоне выделения пакета дополнительных средств Украине, заявил спикер Палаты представителей США Майк... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:13
2023-12-12T12:13
2023-12-12T12:13
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США необходимо подумать о безопасности своих границ на фоне выделения пакета дополнительных средств Украине, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время интервью газете Wall Street Journal накануне визита Владимира Зеленского в США. Во время интервью в понедельник спикер заявил, что он придерживается своей позиции, согласно которой любой пакет помощи Киеву должен включать в себя новые строгие меры по обеспечению безопасности границ США. "Мое послание ему (Владимиру Зеленскому - ред.) будет таким же, как и президенту. ...Это важная битва, ...но я не думаю, что будет радикально сказать, что если мы хотим иметь дополнительный пакет мер по национальной безопасности, то он должен начинаться с нашей собственной национальной безопасности", - заявил Джонсон. В ответ на вопрос бывшего премьера Австралии Тони Абботта по поводу возможности одновременного предоставления помощи Киеву и укреплению границ Джонсон снова подчеркнул необходимость укрепления границ на фоне повышенной смертности американцев от фентанила. "Причина, по которой фентанил стал основной причиной смертности американцев от 18 до 49 лет, кроется в том, что границы широко открыты. ...Мы должны укрепить наши собственные границы", - отметил Джонсон. Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации США о новой помощи Киеву и вероятно, не рассмотрит его до Нового года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
В США призвали подумать о своих границах, говоря о помощи Киеву
Американский политик призвал подумать о границах, прежде чем помогать Киеву
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
США необходимо подумать о безопасности своих границ на фоне выделения пакета дополнительных средств Украине, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во время интервью газете Wall Street Journal
накануне визита Владимира Зеленского в США.
Во время интервью в понедельник спикер заявил, что он придерживается своей позиции, согласно которой любой пакет помощи Киеву
должен включать в себя новые строгие меры по обеспечению безопасности границ США.
"Мое послание ему (Владимиру Зеленскому - ред.) будет таким же, как и президенту. ...Это важная битва, ...но я не думаю, что будет радикально сказать, что если мы хотим иметь дополнительный пакет мер по национальной безопасности, то он должен начинаться с нашей собственной национальной безопасности", - заявил Джонсон.
В ответ на вопрос бывшего премьера Австралии
Тони Абботта по поводу возможности одновременного предоставления помощи Киеву и укреплению границ Джонсон снова подчеркнул необходимость укрепления границ на фоне повышенной смертности американцев от фентанила.
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"Причина, по которой фентанил стал основной причиной смертности американцев от 18 до 49 лет, кроется в том, что границы широко открыты. ...Мы должны укрепить наши собственные границы", - отметил Джонсон.
Зеленский во вторник посетит Белый дом, встретится с сенаторами и спикером палаты представителей США Майком Джонсоном. Конгресс при этом так и не одобрил запрос администрации США о новой помощи Киеву и вероятно, не рассмотрит его до Нового года.