Спецоперация, 12 декабря: Пентагон отправил на Украину своего генерала

2023-12-12T20:36

2023-12-12T20:36

2023-12-12T21:16

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. О разработке США и Украиной новой военной стратегии, проблемах с помощью Киеву и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Новая стратегия Киева и ВашингтонаСША и Украина разрабатывают новую военную стратегию на 2024 год, для этих целей Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто, следует из статьи, опубликованной в газете The New York Times. По информации издания, Агуто, который до этого находился в Германии, будет давать командованию ВСУ "более обстоятельные советы", благодаря которым удастся выработать новую стратегию для украинской армии. Как утверждают в The New York Times, ссылаясь на американских и украинских чиновников, Киев ратует за наступательные действия в надежде привлечь внимание мировой общественности. При этом американские советники продвигают более сдержанный вариант, фокусирующийся на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.Ранее в этой же газете вышла статья, в которой работу военных инструкторов США, готовивших украинских солдат, подвергли жесткой критике. Согласно источникам The New York Times, американские специалисты тренировали ВСУ так же, как своих собственных солдат в Афганистане, Ираке или Вьетнаме, однако подобный подход оказался безуспешным, а полоса российской обороны оказалась "намного более прочной".Недовольство "методичками" озвучивается уже и представителями официального Киева. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в интервью британскому телевидению, что устаревшие "учебные пособия" НАТО по ведению боевых действий пора отправлять в архивы.Проблемы с помощью КиевуПроблемы с военной и финансовой поддержкой Западом Киева вызывают все больше озабоченности у украинских властей и лояльных им зарубежных элит. По данным агентства Рейтер, в преддверии визита Владимира Зеленского в США более 100 высокопоставленных представителей европейских органов законодательной власти планируют направить письмо в американский конгресс с просьбой разблокировать дальнейшую военную помощь для Украины.По информации издания, письмо подписали представители по меньшей мере 17 стран, включая Францию, Германию, Италию, Польшу и Ирландию, что свидетельствует о растущих опасениях в Европе относительно американской помощи Киеву. Обращение поддержали, в частности, глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот и его итальянский коллега Джулио Тремонти. Инициативу возглавил депутат национального собрания Франции Бенжамен Хаддад, принадлежащий к партии президента страны Эммануэля Макрона.В свою очередь, украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ее страна останется "на грани выживания", если ЕС не примет решение по выделению ей помощи в размере 50 миллиардов евро. По ее словам, в Киеве это будут рассматривать как "провал всего Евросоюза". Комментируя помощь Запада Киеву, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что она не может изменить ход специальной военной операции. При этом он отметил, что Москва будет "очень внимательно" следить за встречей президента США Джо Байдена и Зеленского. Ход спецоперацииРоссийские войска значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопрокоповки в Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий. За минувшие сутки удалось отбить пять атак ВСУ на Краснолиманском, еще две на Донецком и по одной — на Южнодонецком и Запорожском направлениях, сообщили в Минобороны.Совокупные потери противника на всех участках фронта за сутки составили около 705 военных, 23 дрона, 20 танков и других бронемашин, 14 артиллерийских орудий, а также 30 военных автомобилей и других образцов спецтехники. Авария "Киевстара" Масштабный технический сбой в результате хакерской атаки произошел в работе украинского оператора связи "Киевстар". По словам гендиректора компании Александра Комарова, была частично разрушена IT-инфраструктура оператора. По информации украинского телеканала "Общественное", СБУ завела уголовное дело сразу по восьми статьям, в частности: "Несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем"; "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"; "Государственная измена"; "Диверсия"; "Нарушение законов и обычаев войны". В произошедшем украинские силовики поспешили обвинить российских хакеров. При этом в ВСУ утверждают, что сбои у "Киевстара" не повлияли на их работу, поскольку военные пользуются другой связью.

2023

