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Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915311697.html
Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов
Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов - РИА Новости, 12.12.2023
Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 20 беспилотников, сообщили во вторник в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:24
2023-12-12T14:24
специальная военная операция на украине
россия
старомихайловка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 20 беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новоселовское Луганской народной республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за прошедшие сутки были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9655 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13999 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7311 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16222 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231212/pvo-1915211958.html
https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html
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старомихайловка
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россия, старомихайловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Старомихайловка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У", две ракеты HIMARS и 20 БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 20 беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новоселовское Луганской народной республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области.
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Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за прошедшие сутки были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9655 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13999 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7311 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16222 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтаромихайловкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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