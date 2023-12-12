https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915311697.html

Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов

Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов - РИА Новости, 12.12.2023

Российская ПВО за сутки сбила украинскую "Точку-У" и 20 дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 20 беспилотников, сообщили во вторник в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:24

2023-12-12T14:24

2023-12-12T14:24

специальная военная операция на украине

россия

старомихайловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинскую тактическую ракету "Точка-У", два снаряда РСЗО HIMARS и 20 беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено: два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также тактическая ракета "Точка-У". Кроме того, уничтожены двадцать три украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогоровка, Старомихайловка, Марьинка Донецкой народной республики, Новоселовское Луганской народной республики, Алешки Херсонской области, Токмак и Пологи Запорожской области. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за прошедшие сутки были поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах. Всего с начала спецоперации было уничтожено 550 украинских военных самолетов, 257 вертолетов, 9655 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13999 танков и других боевых бронированных машин, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7311 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16222 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231212/pvo-1915211958.html

https://ria.ru/20231212/artilleristy-1915212694.html

россия

старомихайловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, старомихайловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность