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Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 12.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 12.12.2023 (обновлено: 15:11 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915307861.html
Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 12.12.2023
Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T14:07
2023-12-12T15:11
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой народной республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, В мире, Харьковская область
Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны: на Краснолиманском и Купянском направлениях ВСУ потеряли 290 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции
Артиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил России в зоне специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Флаг Украины в Тернополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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08:00
«
"Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой народной республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
«
"Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВ миреХарьковская область
 
 
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