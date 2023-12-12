https://ria.ru/20231212/spetsoperatsiya-1915307861.html

Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 12.12.2023

Минобороны оценило потерли ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T14:07

2023-12-12T14:07

2023-12-12T15:11

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 290 военнослужащих, сообщило во вторник Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесено поражение подразделениям 57-й механизированной бригады противника в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери ВСУ составили до 105 военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" и огнем артиллерии отражены пять атак штурмовых групп 24-й, 63-й и 116-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово Донецкой народной республики, а также Петровское и Червоная Диброва Луганской народной республики."Потери противника составили до 185 военнослужащих и три автомобиля", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, в мире, харьковская область