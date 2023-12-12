https://ria.ru/20231212/spasenie-1915361076.html

В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры

В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры - РИА Новости, 12.12.2023

В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры

Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:20

2023-12-12T17:20

2023-12-12T17:20

происшествия

иркутск

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ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города. В Иркутске вечером в понедельник в многоквартирном доме на пятом этаже произошел пожар. В квартире, где случилось замыкание электропроводки, проживала семья из пяти человек. Погибли трое - родители и 9-летний сын. Двух детей мать сбросила с пятого этажа, внизу их с помощью растяжек поймали очевидцы пожара. "Двух мужчин, которые помогли спасти детей во время пожара, ищут в Иркутске. Девочка семи лет и мальчик четырех лет сейчас находятся в больнице под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, помощь оказали соседка и мужчины, оказавшиеся рядом с местом трагедии. "Ребятишек пыталась спасти мама. Для этого ей пришлось принять непростое решение <…> Парни поймали малышей, падающих с пятого этажа, растяжками. Сейчас мы пытаемся разыскать героев, чтобы поблагодарить их лично", - написал Болотов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники комитета по социальной политике мэрии курируют состояние детей в больнице, организован сбор необходимых вещей. Органы опеки работают по вопросу передачи мальчика и девочки родственникам, они связались с братом погибшей.

https://ria.ru/20231209/koshka-1914845523.html

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иркутск

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происшествия, иркутск