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В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры - РИА Новости, 12.12.2023
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры
Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:20
2023-12-12T17:20
2023-12-12T17:20
происшествия
иркутск
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ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города. В Иркутске вечером в понедельник в многоквартирном доме на пятом этаже произошел пожар. В квартире, где случилось замыкание электропроводки, проживала семья из пяти человек. Погибли трое - родители и 9-летний сын. Двух детей мать сбросила с пятого этажа, внизу их с помощью растяжек поймали очевидцы пожара. "Двух мужчин, которые помогли спасти детей во время пожара, ищут в Иркутске. Девочка семи лет и мальчик четырех лет сейчас находятся в больнице под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, помощь оказали соседка и мужчины, оказавшиеся рядом с местом трагедии. "Ребятишек пыталась спасти мама. Для этого ей пришлось принять непростое решение <…> Парни поймали малышей, падающих с пятого этажа, растяжками. Сейчас мы пытаемся разыскать героев, чтобы поблагодарить их лично", - написал Болотов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники комитета по социальной политике мэрии курируют состояние детей в больнице, организован сбор необходимых вещей. Органы опеки работают по вопросу передачи мальчика и девочки родственникам, они связались с братом погибшей.
https://ria.ru/20231209/koshka-1914845523.html
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происшествия, иркутск
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры
В Иркутске ищут мужчин, спасавших детей из горящей квартиры, чтобы поблагодарить
ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости.
Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает
пресс-служба администрации города.
В Иркутске вечером в понедельник в многоквартирном доме на пятом этаже произошел пожар. В квартире, где случилось замыкание электропроводки, проживала семья из пяти человек. Погибли трое - родители и 9-летний сын. Двух детей мать сбросила с пятого этажа, внизу их с помощью растяжек поймали очевидцы пожара.
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«
"Двух мужчин, которые помогли спасти детей во время пожара, ищут в Иркутске. Девочка семи лет и мальчик четырех лет сейчас находятся в больнице под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, помощь оказали соседка и мужчины, оказавшиеся рядом с местом трагедии.
«
"Ребятишек пыталась спасти мама. Для этого ей пришлось принять непростое решение <…> Парни поймали малышей, падающих с пятого этажа, растяжками. Сейчас мы пытаемся разыскать героев, чтобы поблагодарить их лично", - написал Болотов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники комитета по социальной политике мэрии курируют состояние детей в больнице, организован сбор необходимых вещей. Органы опеки работают по вопросу передачи мальчика и девочки родственникам, они связались с братом погибшей.
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