Рейтинг@Mail.ru
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:20 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/spasenie-1915361076.html
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры - РИА Новости, 12.12.2023
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры
Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:20
2023-12-12T17:20
происшествия
иркутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915358552_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_ccc5e395a616ffbea97dd6bf3e5ed090.jpg
ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города. В Иркутске вечером в понедельник в многоквартирном доме на пятом этаже произошел пожар. В квартире, где случилось замыкание электропроводки, проживала семья из пяти человек. Погибли трое - родители и 9-летний сын. Двух детей мать сбросила с пятого этажа, внизу их с помощью растяжек поймали очевидцы пожара. "Двух мужчин, которые помогли спасти детей во время пожара, ищут в Иркутске. Девочка семи лет и мальчик четырех лет сейчас находятся в больнице под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении. По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, помощь оказали соседка и мужчины, оказавшиеся рядом с местом трагедии. "Ребятишек пыталась спасти мама. Для этого ей пришлось принять непростое решение &lt;…&gt; Парни поймали малышей, падающих с пятого этажа, растяжками. Сейчас мы пытаемся разыскать героев, чтобы поблагодарить их лично", - написал Болотов в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотрудники комитета по социальной политике мэрии курируют состояние детей в больнице, организован сбор необходимых вещей. Органы опеки работают по вопросу передачи мальчика и девочки родственникам, они связались с братом погибшей.
https://ria.ru/20231209/koshka-1914845523.html
https://ria.ru/20231203/pozhar-1913493872.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915358552_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4e876524c8214635d75bfdd413a6c2e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск
Происшествия, Иркутск
В Иркутске ищут мужчин, участвовавших в спасении детей из горящей квартиры

В Иркутске ищут мужчин, спасавших детей из горящей квартиры, чтобы поблагодарить

© Администрация города ИркутскаПожар в многоквартирном доме в 1-м Советском переулке в Иркутске
Пожар в многоквартирном доме в 1-м Советском переулке в Иркутске
© Администрация города Иркутска
Пожар в многоквартирном доме в 1-м Советском переулке в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 12 дек - РИА Новости. Двух мужчин, которые помогли спасти детей из горящей квартиры на пятом этаже, ищут в Иркутске, чтобы поблагодарить, сообщает пресс-служба администрации города.
В Иркутске вечером в понедельник в многоквартирном доме на пятом этаже произошел пожар. В квартире, где случилось замыкание электропроводки, проживала семья из пяти человек. Погибли трое - родители и 9-летний сын. Двух детей мать сбросила с пятого этажа, внизу их с помощью растяжек поймали очевидцы пожара.
Пожарные ГКУ Леноблпожспас спасли кошку, больше суток пролежавшую под завалами сгоревшего дома
В Ленинградской области спасли кошку, лежавшую под завалами сгоревшего дома
9 декабря, 19:03
«
"Двух мужчин, которые помогли спасти детей во время пожара, ищут в Иркутске. Девочка семи лет и мальчик четырех лет сейчас находятся в больнице под круглосуточным наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
По словам мэра Иркутска Руслана Болотова, помощь оказали соседка и мужчины, оказавшиеся рядом с местом трагедии.
«
"Ребятишек пыталась спасти мама. Для этого ей пришлось принять непростое решение <…> Парни поймали малышей, падающих с пятого этажа, растяжками. Сейчас мы пытаемся разыскать героев, чтобы поблагодарить их лично", - написал Болотов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотрудники комитета по социальной политике мэрии курируют состояние детей в больнице, организован сбор необходимых вещей. Органы опеки работают по вопросу передачи мальчика и девочки родственникам, они связались с братом погибшей.
Пожар в квартире многоэтажного дома на улице Библиотечная в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
В центре Москвы из горящей квартиры спасли трех человек
3 декабря, 19:50
 
ПроисшествияИркутск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала