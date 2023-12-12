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Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска - РИА Новости, 12.12.2023
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Хорошие новости
 
17:06 12.12.2023 (обновлено: 17:58 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/spasatel-1915355847.html
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска - РИА Новости, 12.12.2023
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска
Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:06
2023-12-12T17:58
хорошие новости
общество
россия
екатеринбург
севастополь
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Сергей Алехин, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. &quot;На его счету множество поисково-спасательных операций в горах, участие в ликвидации последствий схода лавин, последствий наводнения и лесных пожаров&quot;, — сказал собеседник агентства.Он добавил, что торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Созвездие мужества" прошла сегодня в "Театре эстрады" Екатеринбурга. &quot;Специалисты МЧС России каждый день вне зависимости от погодных условий и времени года или климатических поясов выполняют поставленные перед министерством задачи. За достигнутыми успехами стоят профессионализм, мужество и преданность каждого сотрудника своему делу&quot;, — отметил глава ведомства Александр Куренков в приветственном слове.Министр подчеркнул, что традиционно в преддверии Дня спасателя подводят итоги и чествуют лучших специалистов МЧС. Ежегодно перед конкурсными комиссиями стоит непростая задача — определить победителей среди сотен участников, каждый из которых является профессионалом своего дела. Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества" проходит уже 15 лет. За это время он стал самым масштабным общественным мероприятием ведомства. В этом году работников награждали в 43 номинациях. В течение всего года за звание лучших боролись сотни сотрудников МЧС из всех регионов страны. Среди награжденных — победитель в номинации "Лучший начальник караула" Николай Щибрик из Екатеринбурга. За время своей службы "Лучший водолаз" из Севастополя Олег Ляльков провел под водой порядка 3,8 тысячи часов. Погружения он начал с 16 лет, когда отучился на спасателя-аквалангиста. Одной из сложнейших подводных операций, в которой Ляльков принимал участие, было уничтожение в Севастопольской бухте магнитно-акустической донной мины весом одна тонна. За восемь лет службы в МЧС благодаря решительным действиям "Лучшего пилота вертолета" Владимира Темирова удалось спасти около 70 человек во время лесных пожаров и наводнений, а также в высокогорных районах. Кроме того, он помог доставить десятки тонн гуманитарных грузов. Тысячи жителей благодарны ему за спасенные от огня дома и строения.
https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html
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общество, россия, екатеринбург, севастополь, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, Россия, Екатеринбург, Севастополь, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска

Лучшим спасателем РФ в 2023 году МЧС признало Сергея Алехина из Железноводска

© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краюСергей Алехин
Сергей Алехин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ставропольскому краю
Сергей Алехин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Сергей Алехин, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«

"На его счету множество поисково-спасательных операций в горах, участие в ликвидации последствий схода лавин, последствий наводнения и лесных пожаров", — сказал собеседник агентства.

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Он добавил, что торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Созвездие мужества" прошла сегодня в "Театре эстрады" Екатеринбурга.
«

"Специалисты МЧС России каждый день вне зависимости от погодных условий и времени года или климатических поясов выполняют поставленные перед министерством задачи. За достигнутыми успехами стоят профессионализм, мужество и преданность каждого сотрудника своему делу", — отметил глава ведомства Александр Куренков в приветственном слове.

Министр подчеркнул, что традиционно в преддверии Дня спасателя подводят итоги и чествуют лучших специалистов МЧС. Ежегодно перед конкурсными комиссиями стоит непростая задача — определить победителей среди сотен участников, каждый из которых является профессионалом своего дела.
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Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества" проходит уже 15 лет. За это время он стал самым масштабным общественным мероприятием ведомства. В этом году работников награждали в 43 номинациях. В течение всего года за звание лучших боролись сотни сотрудников МЧС из всех регионов страны.
Среди награжденных — победитель в номинации "Лучший начальник караула" Николай Щибрик из Екатеринбурга.
За время своей службы "Лучший водолаз" из Севастополя Олег Ляльков провел под водой порядка 3,8 тысячи часов. Погружения он начал с 16 лет, когда отучился на спасателя-аквалангиста. Одной из сложнейших подводных операций, в которой Ляльков принимал участие, было уничтожение в Севастопольской бухте магнитно-акустической донной мины весом одна тонна.
За восемь лет службы в МЧС благодаря решительным действиям "Лучшего пилота вертолета" Владимира Темирова удалось спасти около 70 человек во время лесных пожаров и наводнений, а также в высокогорных районах. Кроме того, он помог доставить десятки тонн гуманитарных грузов. Тысячи жителей благодарны ему за спасенные от огня дома и строения.
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