https://ria.ru/20231212/spasatel-1915355847.html

Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска

Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска - РИА Новости, 12.12.2023

Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска

Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:06

2023-12-12T17:06

2023-12-12T17:58

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александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Сергей Алехин, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "На его счету множество поисково-спасательных операций в горах, участие в ликвидации последствий схода лавин, последствий наводнения и лесных пожаров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Созвездие мужества" прошла сегодня в "Театре эстрады" Екатеринбурга. "Специалисты МЧС России каждый день вне зависимости от погодных условий и времени года или климатических поясов выполняют поставленные перед министерством задачи. За достигнутыми успехами стоят профессионализм, мужество и преданность каждого сотрудника своему делу", — отметил глава ведомства Александр Куренков в приветственном слове.Министр подчеркнул, что традиционно в преддверии Дня спасателя подводят итоги и чествуют лучших специалистов МЧС. Ежегодно перед конкурсными комиссиями стоит непростая задача — определить победителей среди сотен участников, каждый из которых является профессионалом своего дела. Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества" проходит уже 15 лет. За это время он стал самым масштабным общественным мероприятием ведомства. В этом году работников награждали в 43 номинациях. В течение всего года за звание лучших боролись сотни сотрудников МЧС из всех регионов страны. Среди награжденных — победитель в номинации "Лучший начальник караула" Николай Щибрик из Екатеринбурга. За время своей службы "Лучший водолаз" из Севастополя Олег Ляльков провел под водой порядка 3,8 тысячи часов. Погружения он начал с 16 лет, когда отучился на спасателя-аквалангиста. Одной из сложнейших подводных операций, в которой Ляльков принимал участие, было уничтожение в Севастопольской бухте магнитно-акустической донной мины весом одна тонна. За восемь лет службы в МЧС благодаря решительным действиям "Лучшего пилота вертолета" Владимира Темирова удалось спасти около 70 человек во время лесных пожаров и наводнений, а также в высокогорных районах. Кроме того, он помог доставить десятки тонн гуманитарных грузов. Тысячи жителей благодарны ему за спасенные от огня дома и строения.

https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html

https://ria.ru/20231125/baydarochniki-1911843715.html

https://ria.ru/20231116/spasateli-1908720869.html

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общество, россия, екатеринбург, севастополь, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)