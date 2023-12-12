https://ria.ru/20231212/spasatel-1915355847.html
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска - РИА Новости, 12.12.2023
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска
Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:06
2023-12-12T17:06
2023-12-12T17:58
хорошие новости
общество
россия
екатеринбург
севастополь
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915354405_0:71:986:626_1920x0_80_0_0_b1c9f97d63ec23b73b864fef0429c93d.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Сергей Алехин, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. "На его счету множество поисково-спасательных операций в горах, участие в ликвидации последствий схода лавин, последствий наводнения и лесных пожаров", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Созвездие мужества" прошла сегодня в "Театре эстрады" Екатеринбурга. "Специалисты МЧС России каждый день вне зависимости от погодных условий и времени года или климатических поясов выполняют поставленные перед министерством задачи. За достигнутыми успехами стоят профессионализм, мужество и преданность каждого сотрудника своему делу", — отметил глава ведомства Александр Куренков в приветственном слове.Министр подчеркнул, что традиционно в преддверии Дня спасателя подводят итоги и чествуют лучших специалистов МЧС. Ежегодно перед конкурсными комиссиями стоит непростая задача — определить победителей среди сотен участников, каждый из которых является профессионалом своего дела. Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества" проходит уже 15 лет. За это время он стал самым масштабным общественным мероприятием ведомства. В этом году работников награждали в 43 номинациях. В течение всего года за звание лучших боролись сотни сотрудников МЧС из всех регионов страны. Среди награжденных — победитель в номинации "Лучший начальник караула" Николай Щибрик из Екатеринбурга. За время своей службы "Лучший водолаз" из Севастополя Олег Ляльков провел под водой порядка 3,8 тысячи часов. Погружения он начал с 16 лет, когда отучился на спасателя-аквалангиста. Одной из сложнейших подводных операций, в которой Ляльков принимал участие, было уничтожение в Севастопольской бухте магнитно-акустической донной мины весом одна тонна. За восемь лет службы в МЧС благодаря решительным действиям "Лучшего пилота вертолета" Владимира Темирова удалось спасти около 70 человек во время лесных пожаров и наводнений, а также в высокогорных районах. Кроме того, он помог доставить десятки тонн гуманитарных грузов. Тысячи жителей благодарны ему за спасенные от огня дома и строения.
https://ria.ru/20231203/speleolog-1913488945.html
https://ria.ru/20231125/baydarochniki-1911843715.html
https://ria.ru/20231116/spasateli-1908720869.html
россия
екатеринбург
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915354405_29:0:958:697_1920x0_80_0_0_ab67e8ad0476b5602985749e1ec1e6b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, екатеринбург, севастополь, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Общество, Россия, Екатеринбург, Севастополь, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Лучшим спасателем России признали Сергея Алехина из Железноводска
Лучшим спасателем РФ в 2023 году МЧС признало Сергея Алехина из Железноводска
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Лучшим спасателем МЧС по итогам XV Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей "Созвездие мужества" стал начальник подразделения Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда Сергей Алехин, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«
"На его счету множество поисково-спасательных операций в горах, участие в ликвидации последствий схода лавин, последствий наводнения и лесных пожаров", — сказал собеседник агентства.
В Сочи спасатели помогли женщине выйти из Навалишенской пещеры
Он добавил, что торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Созвездие мужества" прошла сегодня в "Театре эстрады" Екатеринбурга
.
«
"Специалисты МЧС России каждый день вне зависимости от погодных условий и времени года или климатических поясов выполняют поставленные перед министерством задачи. За достигнутыми успехами стоят профессионализм, мужество и преданность каждого сотрудника своему делу", — отметил глава ведомства Александр Куренков в приветственном слове.
Министр подчеркнул, что традиционно в преддверии Дня спасателя подводят итоги и чествуют лучших специалистов МЧС. Ежегодно перед конкурсными комиссиями стоит непростая задача — определить победителей среди сотен участников, каждый из которых является профессионалом своего дела.
Брянские спасатели вытащили из реки двух попавших под лед байдарочников
Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества" проходит уже 15 лет. За это время он стал самым масштабным общественным мероприятием ведомства. В этом году работников награждали в 43 номинациях. В течение всего года за звание лучших боролись сотни сотрудников МЧС из всех регионов страны.
Среди награжденных — победитель в номинации "Лучший начальник караула" Николай Щибрик из Екатеринбурга.
За время своей службы "Лучший водолаз" из Севастополя
Олег Ляльков провел под водой порядка 3,8 тысячи часов. Погружения он начал с 16 лет, когда отучился на спасателя-аквалангиста. Одной из сложнейших подводных операций, в которой Ляльков принимал участие, было уничтожение в Севастопольской бухте магнитно-акустической донной мины весом одна тонна.
За восемь лет службы в МЧС благодаря решительным действиям "Лучшего пилота вертолета" Владимира Темирова удалось спасти около 70 человек во время лесных пожаров и наводнений, а также в высокогорных районах. Кроме того, он помог доставить десятки тонн гуманитарных грузов. Тысячи жителей благодарны ему за спасенные от огня дома и строения.
Профессиональное хобби. Как стать городским спасателем?