https://ria.ru/20231212/soprotivlenie-1915363487.html

ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление

ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление - РИА Новости, 12.12.2023

ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление

Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:30

2023-12-12T17:30

2023-12-12T17:30

в мире

израиль

осло

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 12 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху о подготовке к боям на Западном берегу, говорится в заявлении организации. Как ранее сообщали израильские СМИ, Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к возможной войне с силами Палестинской автономии на фоне дискуссий об уступках палестинцам и вопроса о допуске палестинских рабочих в Израиль. "Это (высказывания Нетаньяху – ред.) подтверждает намерения оккупационных сил нацелиться на (весь) наш палестинский народ, будь то в секторе Газа или на Западном Берегу", - говорится в заявлении ХАМАС. По мнению ХАМАС, израильские власти не заботят даже те, кто согласился с ними на политическое урегулирование. "Мы призываем Палестинскую администрацию и ее службы безопасности преодолеть последствия соглашений Осло, прекратить все формы координации с оккупантами в сфере безопасности, начать всестороннее сопротивление и мобилизовать всю энергию для противостояния оккупантам и толпам поселенцев, пока наша земля и святые места не будут освобождены", - приводятся заявления ХАМАС в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20231212/gaza-1915313600.html

https://ria.ru/20231211/izrail-1914996262.html

израиль

осло

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, осло, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году