https://ria.ru/20231212/soprotivlenie-1915363487.html
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление - РИА Новости, 12.12.2023
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление
Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:30
2023-12-12T17:30
2023-12-12T17:30
в мире
израиль
осло
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7fe0c807e00e5e6c540645163372f683.jpg
ТУНИС, 12 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху о подготовке к боям на Западном берегу, говорится в заявлении организации. Как ранее сообщали израильские СМИ, Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к возможной войне с силами Палестинской автономии на фоне дискуссий об уступках палестинцам и вопроса о допуске палестинских рабочих в Израиль. "Это (высказывания Нетаньяху – ред.) подтверждает намерения оккупационных сил нацелиться на (весь) наш палестинский народ, будь то в секторе Газа или на Западном Берегу", - говорится в заявлении ХАМАС. По мнению ХАМАС, израильские власти не заботят даже те, кто согласился с ними на политическое урегулирование. "Мы призываем Палестинскую администрацию и ее службы безопасности преодолеть последствия соглашений Осло, прекратить все формы координации с оккупантами в сфере безопасности, начать всестороннее сопротивление и мобилизовать всю энергию для противостояния оккупантам и толпам поселенцев, пока наша земля и святые места не будут освобождены", - приводятся заявления ХАМАС в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20231212/gaza-1915313600.html
https://ria.ru/20231211/izrail-1914996262.html
израиль
осло
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901197059_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_91b88d57c438b2dc23c73458ed5f1fb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, осло, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Осло, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление
Движение ХАМАС призвало Палестину начать сопротивление после заявления Нетаньяху
ТУНИС, 12 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху о подготовке к боям на Западном берегу, говорится в заявлении организации.
Как ранее сообщали израильские СМИ, Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к возможной войне с силами Палестинской автономии на фоне дискуссий об уступках палестинцам и вопроса о допуске палестинских рабочих в Израиль.
В Газе частично работают 11 из 36 больниц
«
"Это (высказывания Нетаньяху – ред.) подтверждает намерения оккупационных сил нацелиться на (весь) наш палестинский народ, будь то в секторе Газа или на Западном Берегу", - говорится в заявлении ХАМАС.
По мнению ХАМАС, израильские власти не заботят даже те, кто согласился с ними на политическое урегулирование.
«
"Мы призываем Палестинскую администрацию и ее службы безопасности преодолеть последствия соглашений Осло
, прекратить все формы координации с оккупантами в сфере безопасности, начать всестороннее сопротивление и мобилизовать всю энергию для противостояния оккупантам и толпам поселенцев, пока наша земля и святые места не будут освобождены", - приводятся заявления ХАМАС в его Telegram-канале.
Израиль молча приветствовал финансирование ХАМАС из Катара, пишут СМИ