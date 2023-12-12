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ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление - РИА Новости, 12.12.2023
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17:30 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/soprotivlenie-1915363487.html
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление - РИА Новости, 12.12.2023
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление
Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:30
2023-12-12T17:30
в мире
израиль
осло
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 12 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху о подготовке к боям на Западном берегу, говорится в заявлении организации. Как ранее сообщали израильские СМИ, Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к возможной войне с силами Палестинской автономии на фоне дискуссий об уступках палестинцам и вопроса о допуске палестинских рабочих в Израиль. "Это (высказывания Нетаньяху – ред.) подтверждает намерения оккупационных сил нацелиться на (весь) наш палестинский народ, будь то в секторе Газа или на Западном Берегу", - говорится в заявлении ХАМАС. По мнению ХАМАС, израильские власти не заботят даже те, кто согласился с ними на политическое урегулирование. "Мы призываем Палестинскую администрацию и ее службы безопасности преодолеть последствия соглашений Осло, прекратить все формы координации с оккупантами в сфере безопасности, начать всестороннее сопротивление и мобилизовать всю энергию для противостояния оккупантам и толпам поселенцев, пока наша земля и святые места не будут освобождены", - приводятся заявления ХАМАС в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20231212/gaza-1915313600.html
https://ria.ru/20231211/izrail-1914996262.html
израиль
осло
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в мире, израиль, осло, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Осло, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС призвало Палестину начать всестороннее сопротивление

Движение ХАМАС призвало Палестину начать сопротивление после заявления Нетаньяху

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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ТУНИС, 12 дек - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало Палестинскую администрацию отказаться от мирных соглашений с Израилем и начать сопротивление после слов израильского премьера Биньямина Нетаньяху о подготовке к боям на Западном берегу, говорится в заявлении организации.
Как ранее сообщали израильские СМИ, Нетаньяху заявил, что Израиль готовится к возможной войне с силами Палестинской автономии на фоне дискуссий об уступках палестинцам и вопроса о допуске палестинских рабочих в Израиль.
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«
"Это (высказывания Нетаньяху – ред.) подтверждает намерения оккупационных сил нацелиться на (весь) наш палестинский народ, будь то в секторе Газа или на Западном Берегу", - говорится в заявлении ХАМАС.
По мнению ХАМАС, израильские власти не заботят даже те, кто согласился с ними на политическое урегулирование.
«
"Мы призываем Палестинскую администрацию и ее службы безопасности преодолеть последствия соглашений Осло, прекратить все формы координации с оккупантами в сфере безопасности, начать всестороннее сопротивление и мобилизовать всю энергию для противостояния оккупантам и толпам поселенцев, пока наша земля и святые места не будут освобождены", - приводятся заявления ХАМАС в его Telegram-канале.
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В миреИзраильОслоБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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