https://ria.ru/20231212/snegopad-1915325229.html

Сильный снегопад в Воронеже будет идти до вечера среды

Сильный снегопад в Воронеже будет идти до вечера среды - РИА Новости, 12.12.2023

Сильный снегопад в Воронеже будет идти до вечера среды

Сильный снегопад, который замел дворы, тротуары и привел к перебоям в работе общественного транспорта в Воронеже, продлится до вечера 13 декабря, рассказал РИА... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:08

2023-12-12T15:08

2023-12-12T15:08

воронеж

снегопад в москве

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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Сильный снегопад, который замел дворы, тротуары и привел к перебоям в работе общественного транспорта в Воронеже, продлится до вечера 13 декабря, рассказал РИА Новости дежурный синоптик воронежского гидрометцентра. Сильный снегопад, который с ночи идет в Воронеже, утром во вторник стал причиной перебоев в работе городского общественного транспорта. На остановках собирались десятки, а на некоторых - сотни человек, которые не могли уехать на работу и учебу. Редкие переполненные автобусы либо проезжали мимо, либо в них удавалось влезть паре-тройке человек. Переведя дух в салоне, они рассказывали, как ждали автобус два часа, с шести утра. Снег был такой, что остановившиеся на светофоре водители выскакивали из машин и протирали лобовое стекло. При этом главные улицы города были расчищены, а вот из своих дворов многие воронежцы так и не смогли выехать. "Понимаю, с какими сложностями мы все сейчас сталкиваемся из-за интенсивного снегопада. Поверьте, наши комбинаты делают всё возможное, чтобы вернуть дорожную обстановку к норме, на линии работает вся уборочная техника, которую можно вывести на улицы. В ночь водители менялись без заезда на базы - прямо на дорогах", - сообщил в своем Telegram-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин, добавив, что комбинаты благоустройства будут работать круглосуточно. К полудню вторника ситуация на дорогах Воронежа и остановках общественного транспорта нормализовалась, однако дворы, выезды из них и уличные тротуары так и остались почти везде неубранными и труднопроходимыми. "Во дворах вообще не проехать. Улицы еще более-менее, а во дворах вообще караул. А я центре во дворе сейчас был - полтора часа выезжал", - рассказал РИА Новости водитель, чей фургон несколько минут буксовал на улице Подклетенская, прежде чем выехать на одну из главных магистралей Воронежа - улицу 9 Января. Как сообщил РИА Новости дежурный синоптик воронежского гидрометцентра, за ночь в Воронеже выпало 12 миллиметров осадков. При этом снегопад не прекратится. "Он сегодня ночью еще продолжится, завтра ближе к вечеру закончится. Потом небольшой перерывчик будет где-то 14 (декабря). Потом опять 15 (декабря) ожидается очередной. Снегопады до конца декабря еще будут, с перерывами", - сказал синоптик. На вопрос РИА Новости, есть ли в этом снегопаде что-то необычное, собеседник агентства ответил: "Зима есть зима".

https://ria.ru/20231207/krasnoyarsk-1914258288.html

https://ria.ru/20231205/snegopad-1913814066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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