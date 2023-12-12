https://ria.ru/20231212/snegopad-1915325109.html

В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты

В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты - РИА Новости, 12.12.2023

В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты

Сильный снегопад в Воронежской области не позволил выйти на линию 84 пригородным маршрутам, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:07

2023-12-12T15:07

2023-12-12T15:07

воронежская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Сильный снегопад в Воронежской области не позволил выйти на линию 84 пригородным маршрутам, сообщает во вторник правительство региона. Сильный снегопад в Воронежской области идет с ночи вторника. По данным синоптиков, к утру выпало 12 миллиметров осадков. Снегопад будет идти до вечера среды, 13 декабря, при этом следующий снегопад ожидается уже через день. "Из-за сложных погодных условий на линию не вышли 84 автобуса, работающих на маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении области. Полностью не обслуживаются 16 маршрутов: шесть в Терновском районе, восемь – в Аннинском и два – в Эртильском. В условиях сильных снежных заносов перевозчики делают все возможное, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения", - говорится в сообщении. Как отмечает облправительство, снежные заносы и гололед стали причиной того, что многие автобусы не доезжают до конечных остановочных пунктов и не заезжают в промежуточные населенные пункты по пути маршрута.

https://ria.ru/20231212/aksay-1915322883.html

воронежская область

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воронежская область, происшествия