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В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты - РИА Новости, 12.12.2023
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15:07 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/snegopad-1915325109.html
В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты
В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты - РИА Новости, 12.12.2023
В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты
Сильный снегопад в Воронежской области не позволил выйти на линию 84 пригородным маршрутам, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:07
2023-12-12T15:07
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Сильный снегопад в Воронежской области не позволил выйти на линию 84 пригородным маршрутам, сообщает во вторник правительство региона. Сильный снегопад в Воронежской области идет с ночи вторника. По данным синоптиков, к утру выпало 12 миллиметров осадков. Снегопад будет идти до вечера среды, 13 декабря, при этом следующий снегопад ожидается уже через день. "Из-за сложных погодных условий на линию не вышли 84 автобуса, работающих на маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении области. Полностью не обслуживаются 16 маршрутов: шесть в Терновском районе, восемь – в Аннинском и два – в Эртильском. В условиях сильных снежных заносов перевозчики делают все возможное, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения", - говорится в сообщении. Как отмечает облправительство, снежные заносы и гололед стали причиной того, что многие автобусы не доезжают до конечных остановочных пунктов и не заезжают в промежуточные населенные пункты по пути маршрута.
https://ria.ru/20231212/aksay-1915322883.html
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты

В Воронежской области более 80 автобусов не вышли на маршруты из-за снегопада

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗанесенные снегом автомобили
Занесенные снегом автомобили - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Занесенные снегом автомобили. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 12 дек - РИА Новости. Сильный снегопад в Воронежской области не позволил выйти на линию 84 пригородным маршрутам, сообщает во вторник правительство региона.
Сильный снегопад в Воронежской области идет с ночи вторника. По данным синоптиков, к утру выпало 12 миллиметров осадков. Снегопад будет идти до вечера среды, 13 декабря, при этом следующий снегопад ожидается уже через день.
«
"Из-за сложных погодных условий на линию не вышли 84 автобуса, работающих на маршрутах регулярных перевозок в межмуниципальном сообщении области. Полностью не обслуживаются 16 маршрутов: шесть в Терновском районе, восемь – в Аннинском и два – в Эртильском. В условиях сильных снежных заносов перевозчики делают все возможное, чтобы доставить пассажиров в пункты назначения", - говорится в сообщении.
Как отмечает облправительство, снежные заносы и гололед стали причиной того, что многие автобусы не доезжают до конечных остановочных пунктов и не заезжают в промежуточные населенные пункты по пути маршрута.
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