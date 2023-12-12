https://ria.ru/20231212/skvazhina-1915268892.html

"Газпром нефть" раньше срока завершила бурение скважины в Узбекистане

"Газпром нефть" раньше срока завершила бурение скважины в Узбекистане - РИА Новости, 12.12.2023

"Газпром нефть" раньше срока завершила бурение скважины в Узбекистане

Компания "Газпром нефть" раньше срока завершила бурение эксплуатационной скважины на месторождении Шуртан в Узбекистане в рамках соглашения с "Узбекнефтегазом", РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:17

2023-12-12T12:47

узбекистан

газпром

экономика

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НОЯБРЬСК (Ямало-Ненецкий АО), 12 дек - РИА Новости. Компания "Газпром нефть" раньше срока завершила бурение эксплуатационной скважины на месторождении Шуртан в Узбекистане в рамках соглашения с "Узбекнефтегазом", сообщил журналистам генеральный директор предприятия "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" Алексей Огородов. "Газпром нефть" в октябре подписала соглашение с "Узбекнефтегазом", согласно которому компания поможет оптимизировать процессы бурения скважин на месторождениях Узбекистана. "Специалисты "Ноябрьскнефтегаза" уже завершили строительство эксплуатационной скважины на месторождении Шуртан в Узбекистане. При плановом сроке 88 суток скважина была пробурена за 58 суток", - сказал Огородов. Работники предприятия выступали как консультанты, проектировали скважину, выдавали рекомендации по переоснащению бурового станка, по оснащению необходимым химреагентом, оборудованием и сопровождали на всех этапах строительства, рассказал Огородов. Также в "Узбекнефтегазе" будет создан центр управления бурением, где будут задействованы цифровые инструменты "Газпром нефти". И он будет работать по аналогии с центрами управления бурением "Газпром нефти", заключил Огородов.

https://ria.ru/20231211/gazprom-1915095063.html

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узбекистан, газпром, экономика