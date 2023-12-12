https://ria.ru/20231212/skotomogilniki-1915285200.html

В России запретили строить новые скотомогильники

В России запретили строить новые скотомогильники - РИА Новости, 12.12.2023

В России запретили строить новые скотомогильники

Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в России... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:56

2023-12-12T12:56

2023-12-12T13:05

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает обращение биологических отходов и запрещает строительство новых скотомогильников в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Основной целью документа является совершенствование правового регулирования обращения с биологическими отходами, эксплуатации и ликвидации скотомогильников. Ветеринарное законодательство РФ сейчас допускает возможность широкого трактования понятия "биологические отходы". Из-за неопределенности формулировки возникают сложности у участников оборота таких отходов. Для разграничения биологических отходов и отходов производства и потребления закон уточняет понятие "биологические отходы" и разделяет их на две категории: умеренно и особо опасные. Под биологическими отходами будут пониматься останки животных и другие объекты животного происхождения, являющиеся результатом ветеринарной деятельности; ветеринарные конфискаты; отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения. К обращению с биологическими отходами будут допущены организации и граждане, информация о которых включена в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии. Уничтожение биологических отходов будет осуществляется с использованием предназначенных для этого объектов, сведения о которых также внесены в эту информсистему. При этом будет вестись учет таких организаций, граждан и объектов для предотвращения распространения заразных болезней животных и обеспечения прослеживаемости биологических отходов. Кроме того, закон запрещает создание новых скотомогильников в России. Скотомогильники, за исключением тех, что содержат биологические отходы, зараженные возбудителем сибирской язвы, подлежат ликвидации в течении 25 лет со дня завершения их эксплуатации. Содержание, эксплуатация и ликвидация скотомогильников будет осуществляться в соответствии с ветеринарными правилами. При этом запрещается уничтожать в них особо опасные биологические отходы. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года, за исключением некоторых особенностей содержания и эксплуатации объектов уничтожения биологических отходов и ликвидации скотомогильников – они начнут действовать с 1 сентября 2024 года. При этом эксплуатация ранее созданных скотомогильников в целях уничтожения умеренно опасных биологических отходов допускается до 1 января 2030 года.

https://ria.ru/20231116/biozaschita-1909816354.html

https://ria.ru/20230616/dezinfektsiya-1878641109.html

https://ria.ru/20230512/zakon-1871136479.html

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общество, россия, владимир путин