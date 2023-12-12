https://ria.ru/20231212/skhemy-1915204942.html
Силовики вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива
Силовики вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива - РИА Новости, 12.12.2023
Силовики вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива
Налоговики и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива, неучтенными могут быть более 2 млрд... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T02:12
2023-12-12T02:12
2023-12-12T02:12
экономика
россия
рбк (медиагруппа)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8c1c72381c74e31844bae348b47801ef.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Налоговики и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива, неучтенными могут быть более 2 млрд литров напитка, а неуплаченных налогов – на десятки миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на источник, осведомленный о результатах проекта ФНС по выявлению ухода от налогов в алкогольной отрасли. "Налоговики совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива", - говорится в сообщении. По словам одного из источников газеты, расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять "несколько десятков миллиардов рублей". Он же отметил, что контроль по выявлению "рисков ухода от налогов при производстве и продаже пива" продолжается. Первая схема ухода от налогов на пивном рынке основана на скрытом производстве, заявили источники издания. Для выпуска неучтенного пива участники данной схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки проводят и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты, сообщил источник, знакомый с ведомственными материалами. По его словам, зависимые компании не производят ничего из того, где нужен солод. "Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода", - разъяснил источник. Согласно данным газеты, налоговики заметили, что у таких производителей "ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, но сохраняется низкая загрузка мощностей - в среднем от 5 до 60%". Источник подтвердил РБК, что данный факт указывает на скрытое производство. По информации газеты, в материалах межведомственного анализа пивного рынка со ссылкой на данные Минсельхоза и ФТС указано, что общий объем произведенного в России и импортированного солода с 2020 года по первое полугодие 2023 года составил 5,9 миллиона тонн. Источник сообщил, что даже при минимальном расходе солода и допустимой замене до 50% солода зерном "из всего объема солода могло быть произведено минимум 29,3 миллиарда литров пива". Однако в ЕГАИС указано, что за этот период произведено 27 миллиардов литров пива, а объем неучтенного пива оценивается в 2,3 миллиарда литров, уточнил он. По данным РБК, вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Уточняется, что безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше пяти граммов на 100 миллилитров платят пониженный акциз. "Производство безалкогольных напитков, например, лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство "товаров прикрытия", а по факту производят неучтенное пиво", - рассказал один из источников РБК. В России около 1400 производителей пива, сообщил источник РБК со ссылкой на материалы проверки, но по результатам анализа ЕГАИС 72% рынка легального производства приходится на пять крупнейших производителей. Согласно данным газеты, незадекларированное пиво производители продают в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары. "Также анализ чеков в кассах показал реализацию пива под видом неподакцизных "пивных наборов", которые включают в себя солод и хмель в сухом виде", - уточнили источники издания. Так, неучтенная выручка может поступать под видом займов производителям от зависимых фирм.
https://ria.ru/20231205/zapret-1913880878.html
https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html
https://ria.ru/20230930/pivo-1899650725.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0f/1763855057_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9678466725ab1528a91d29a1e9617e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рбк (медиагруппа), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, РБК (медиагруппа), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Силовики вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива
ФНС и ФСБ вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива на миллиарды рублей
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Налоговики и сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разоблачили две схемы уклонения от налогов на рынке пива, неучтенными могут быть более 2 млрд литров напитка, а неуплаченных налогов – на десятки миллиардов рублей, сообщает РБК
со ссылкой на источник, осведомленный о результатах проекта ФНС по выявлению ухода от налогов в алкогольной отрасли.
"Налоговики совместно с ФСБ вскрыли две схемы уклонения от налогов на рынке пива", - говорится в сообщении.
Госдума в I чтении позволяет регионам запрещать продажу пива в "наливайках"
По словам одного из источников газеты, расчетные суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять "несколько десятков миллиардов рублей". Он же отметил, что контроль по выявлению "рисков ухода от налогов при производстве и продаже пива" продолжается.
Первая схема ухода от налогов на пивном рынке основана на скрытом производстве, заявили источники издания. Для выпуска неучтенного пива участники данной схемы закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем нужно для официально задекларированного производства. Закупки проводят и сами производители, и связанные с ними компании-сателлиты, сообщил источник, знакомый с ведомственными материалами. По его словам, зависимые компании не производят ничего из того, где нужен солод. "Они не перепродают сырье, а только продают готовую продукцию пивзавода", - разъяснил источник.
Согласно данным газеты, налоговики заметили, что у таких производителей "ежегодно растут объемы закупки солода, потребления воды и энергии, но сохраняется низкая загрузка мощностей - в среднем от 5 до 60%". Источник подтвердил РБК, что данный факт указывает на скрытое производство.
По информации газеты, в материалах межведомственного анализа пивного рынка со ссылкой на данные Минсельхоза и ФТС указано, что общий объем произведенного в России и импортированного солода с 2020 года по первое полугодие 2023 года составил 5,9 миллиона тонн. Источник сообщил, что даже при минимальном расходе солода и допустимой замене до 50% солода зерном "из всего объема солода могло быть произведено минимум 29,3 миллиарда литров пива". Однако в ЕГАИС указано, что за этот период произведено 27 миллиардов литров пива, а объем неучтенного пива оценивается в 2,3 миллиарда литров, уточнил он.
Минпромторг предложил расширить маркировку пива
По данным РБК, вторая схема ухода от налогов на пивном рынке предусматривает выпуск обычного алкогольного пива под видом безалкогольного или кваса и лимонадов. Уточняется, что безалкогольное пиво и квас не облагаются акцизами, а производители газировки с содержанием сахара свыше пяти граммов на 100 миллилитров платят пониженный акциз.
"Производство безалкогольных напитков, например, лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство "товаров прикрытия", а по факту производят неучтенное пиво", - рассказал один из источников РБК.
В России около 1400 производителей пива, сообщил источник РБК со ссылкой на материалы проверки, но по результатам анализа ЕГАИС 72% рынка легального производства приходится на пять крупнейших производителей. Согласно данным газеты, незадекларированное пиво производители продают в собственной рознице или через подконтрольные магазины и бары.
"Также анализ чеков в кассах показал реализацию пива под видом неподакцизных "пивных наборов", которые включают в себя солод и хмель в сухом виде", - уточнили источники издания. Так, неучтенная выручка может поступать под видом займов производителям от зависимых фирм.
В Госдуме выступили за запрет рекламы безалкогольного пива