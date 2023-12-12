Ни Украина, ни ЕС не готовы к началу переговоров, заявил Сийярто
Сийярто: позиция Венгрии по вступлению Украины в ЕС не является предметом торга
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 12 дек - РИА Новости. Позиция Венгрии по вступлению Украины в ЕС - это не предмет торга, Будапешт не ищет для себя тактических выгод в этой ситуации, а действительно считает, что Украина и ЕС не подготовлены к началу переговоров о вступлении Киева в сообщество, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
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"Заключим ли мы какой-нибудь компромисс в связи с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС? Еще раз хочу сказать, это не тактический вопрос. Поскольку этот вопрос сам по себе, он ни с чем не связан и связан не будет, не о чем и говорить. Мы не принимаем участие ни в каком торге, поиске компромиссов, купле-продаже. Вопрос об Украине и ее связях с ЕС имеет историческое значение, стоит сам по себе и не зависит ни от какого другого вопроса", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания Совета ЕС по общим делам. Трансляцию вел телеканал М1.
По-прежнему видно, что "ни Украина, ни ЕС не подготовлены к началу этих переговоров", отметил он.
Ранее во вторник канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях. В частности, по его словам, не должно быть отдано предпочтения Украине на фоне Боснии и Герцеговины, которая сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.
Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила принятие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом нескольких условий. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.