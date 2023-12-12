https://ria.ru/20231212/shtrafy-1915284954.html
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных - РИА Новости, 12.12.2023
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:55
2023-12-12T12:55
2023-12-12T13:02
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные нарушения составит 1,5 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает установление административной ответственности за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований.Теперь обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.За повторное нарушение штрафы также повышаются. На граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей.КоАП также дополнен пунктом, согласно которому "размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".
https://ria.ru/20231212/zakon-1915284797.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн рублей
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные нарушения составит 1,5 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
Закон предусматривает установление административной ответственности за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований.
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Теперь обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы также повышаются. На граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей.
КоАП также дополнен пунктом, согласно которому "размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".
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