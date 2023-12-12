https://ria.ru/20231212/shtrafy-1915284954.html

Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных

Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных - РИА Новости, 12.12.2023

Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:55

2023-12-12T12:55

2023-12-12T13:02

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные нарушения составит 1,5 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает установление административной ответственности за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований.Теперь обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.За повторное нарушение штрафы также повышаются. На граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей.КоАП также дополнен пунктом, согласно которому "размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".

https://ria.ru/20231212/zakon-1915284797.html

https://ria.ru/20231212/putin-1915284366.html

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владимир путин, россия, общество