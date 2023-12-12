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Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных - РИА Новости, 12.12.2023
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12:55 12.12.2023 (обновлено: 13:02 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/shtrafy-1915284954.html
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных - РИА Новости, 12.12.2023
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:55
2023-12-12T13:02
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные нарушения составит 1,5 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон предусматривает установление административной ответственности за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований.Теперь обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.За повторное нарушение штрафы также повышаются. На граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей.КоАП также дополнен пунктом, согласно которому "размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".
https://ria.ru/20231212/zakon-1915284797.html
https://ria.ru/20231212/putin-1915284366.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных

Путин повысил штрафы за нарушение размещения личных данных до 1,5 млн рублей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выросли штрафы за нарушения при обработке и размещении личных данных, штраф для юрлиц за повторные нарушения составит 1,5 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон предусматривает установление административной ответственности за размещение биометрических персональных данных в единой биометрической системе и иных информационных системах, с нарушением установленных законодательством требований.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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12:54
Теперь обработка персональных данных без согласия в письменной форме человека или обработка персональных данных с нарушением повлечет за собой штрафы: на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
За повторное нарушение штрафы также повышаются. На граждан налагается штраф в размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до полутора миллионов рублей.
КоАП также дополнен пунктом, согласно которому "размещение и обновление банками, многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, биометрических персональных данных субъекта персональных данных в государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" с нарушением установленных законодательством… требований – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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