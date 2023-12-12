Рейтинг@Mail.ru
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:07 12.12.2023 (обновлено: 18:07 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/shabutdinov-1915341319.html
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова - РИА Новости, 12.12.2023
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова
По делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по 25 заявлениям идет проверка, заявил следователь в Таганском суде... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:07
2023-12-12T18:07
происшествия
москва
россия
аяз шабутдинов
шоубиз
новости шоу-бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907467049_0:360:959:899_1920x0_80_0_0_dc5e4648364c9123b7ddec9ecbe59090.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по 25 заявлениям идет проверка, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста."Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", - сказал следователь МВД.По его словам, проверка идет еще по "не менее 25 материалам, связанным с действиями Шабутдинова, Алексеева и иных лиц".Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" изначально было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
https://ria.ru/20231129/blinovskaya-1912760431.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907467049_0:188:960:907_1920x0_80_0_0_b818d97cc24207445f60b9f03d112026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов, новости шоу-бизнеса
Происшествия, Москва, Россия, Аяз Шабутдинов, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова

В деле о мошенничестве против блогера Шабутдинова уже не менее 25 потерпевших

© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикцииБлогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Фото : пресс-служба столичных судов общей юрисдикции
Блогер Аяз Шабутдинов в Таганском районном суде города Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по 25 заявлениям идет проверка, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста.
«
"Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", - сказал следователь МВД.
По его словам, проверка идет еще по "не менее 25 материалам, связанным с действиями Шабутдинова, Алексеева и иных лиц".
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
29 ноября, 20:57
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" изначально было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
 
ШоубизПроисшествияМоскваРоссияАяз ШабутдиновНовости шоу-бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала