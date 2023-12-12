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Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова - РИА Новости, 12.12.2023
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова
По делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по 25 заявлениям идет проверка, заявил следователь в Таганском суде... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:07
2023-12-12T16:07
2023-12-12T18:07
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по 25 заявлениям идет проверка, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста."Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", - сказал следователь МВД.По его словам, проверка идет еще по "не менее 25 материалам, связанным с действиями Шабутдинова, Алексеева и иных лиц".Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" изначально было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.
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происшествия, москва, россия, аяз шабутдинов, новости шоу-бизнеса
Происшествия, Москва, Россия, Аяз Шабутдинов, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса
Следователь заявил об увеличении числа потерпевших в деле Шабутдинова
В деле о мошенничестве против блогера Шабутдинова уже не менее 25 потерпевших
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова потерпевшими признаны 15 человек, еще по 25 заявлениям идет проверка, заявил следователь в Таганском суде Москвы в ходе рассмотрения ходатайства о продлении ему ареста.
«
"Шабутдинову предъявлены обвинения по 15 уголовным делам по статье о мошенничестве по заявлениям потерпевших", - сказал следователь МВД.
По его словам, проверка идет еще по "не менее 25 материалам, связанным с действиями Шабутдинова, Алексеева и иных лиц".
Налоговая насчитала у Блиновской почти 1,5 миллиарда рублей недостачи
Бизнес-тренеру и основателю "Лайк Центра" изначально было предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Вину он не признал.
Другой фигурант - гендиректор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев, он объявлен в розыск.