https://ria.ru/20231212/sevastopol-1915217474.html

В Севастопольской бухте заработал паром

В Севастопольской бухте заработал паром - РИА Новости, 12.12.2023

В Севастопольской бухте заработал паром

Паром заработал утром во вторник между центральной и северной частью Севастополя через бухту - впервые после прошедшего в конце ноября сильного шторма, сообщила РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T07:59

2023-12-12T07:59

2023-12-12T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Паром заработал утром во вторник между центральной и северной частью Севастополя через бухту - впервые после прошедшего в конце ноября сильного шторма, сообщила ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении. Паром впервые выходит на линию после длительного перерыва, отметили в ведомстве. Рейд в Севастопольской бухте был закрыт 25 ноября из-за ухудшения погоды. После сильнейшего шторма для возобновления движения морского транспорта было необходимо обследовать причалы. Сообщение катерами началось в Севастопольской бухте в воскресенье, 2 декабря, после недельного перерыва из-за шторма. Часть маршрутов до сих пор остается закрытой из-за продолжающегося обследования причалов. На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, из-за удара стихии без электричества в регионе оставались почти 1,2 миллиона жителей.

https://ria.ru/20231204/sevastopol-1913585987.html

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происшествия, севастополь, евпатория, саки (крым), сергей аксенов (политик), новости - туризм