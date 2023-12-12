https://ria.ru/20231212/sevastopol-1915217474.html
В Севастопольской бухте заработал паром
В Севастопольской бухте заработал паром - РИА Новости, 12.12.2023
В Севастопольской бухте заработал паром
Паром заработал утром во вторник между центральной и северной частью Севастополя через бухту - впервые после прошедшего в конце ноября сильного шторма, сообщила РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T07:59
2023-12-12T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Паром заработал утром во вторник между центральной и северной частью Севастополя через бухту - впервые после прошедшего в конце ноября сильного шторма, сообщила ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя". "Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении. Паром впервые выходит на линию после длительного перерыва, отметили в ведомстве. Рейд в Севастопольской бухте был закрыт 25 ноября из-за ухудшения погоды. После сильнейшего шторма для возобновления движения морского транспорта было необходимо обследовать причалы. Сообщение катерами началось в Севастопольской бухте в воскресенье, 2 декабря, после недельного перерыва из-за шторма. Часть маршрутов до сих пор остается закрытой из-за продолжающегося обследования причалов. На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным главы Крыма Сергея Аксенова, из-за удара стихии без электричества в регионе оставались почти 1,2 миллиона жителей.
https://ria.ru/20231204/sevastopol-1913585987.html
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происшествия, севастополь, евпатория, саки (крым), сергей аксенов (политик), новости - туризм
Происшествия, Севастополь, Евпатория, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Туризм, Новости - Туризм
В Севастопольской бухте заработал паром
В Севастопольской бухте впервые после сильнейшего шторма заработал паром
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости. Паром заработал утром во вторник между центральной и северной частью Севастополя через бухту - впервые после прошедшего в конце ноября сильного шторма, сообщила ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Морской пассажирский транспорт осуществляет движение", - говорится в сообщении. Паром впервые выходит на линию после длительного перерыва, отметили в ведомстве.
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Рейд в Севастопольской бухте был закрыт 25 ноября из-за ухудшения погоды. После сильнейшего шторма для возобновления движения морского транспорта было необходимо обследовать причалы.
Сообщение катерами началось в Севастопольской бухте в воскресенье, 2 декабря, после недельного перерыва из-за шторма. Часть маршрутов до сих пор остается закрытой из-за продолжающегося обследования причалов.
На Крым 26-27 ноября обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма были обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море из-за сильного шторма волнами заливало прибрежные районы Евпатории
, трассу Саки
- Евпатория. Режимы ЧС были введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. По данным главы Крыма Сергея Аксенова
, из-за удара стихии без электричества в регионе оставались почти 1,2 миллиона жителей.
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