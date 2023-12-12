https://ria.ru/20231212/serikov-1915392430.html

Сериков: все важные социальные проекты реализуются за счет бюджета развития

Сериков: все важные социальные проекты реализуются за счет бюджета развития - РИА Новости, 12.12.2023

Сериков: все важные социальные проекты реализуются за счет бюджета развития

Конец года – традиционное время для подведения итогов. О том, что удалось сделать для своих жителей липецким депутатам, и что еще предстоит сделать в новом 2024 РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T19:01

2023-12-12T19:01

2023-12-12T19:01

липецкая область

липецкий областной совет депутатов

липецкая область

общество

интервью

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Конец года – традиционное время для подведения итогов. О том, что удалось сделать для своих жителей липецким депутатам, и что еще предстоит сделать в новом 2024 году, рассказал в интервью РИА Новости председатель Липецкого Областного Совета депутатов Владимир Сериков. – Владимир Витальевич, вы совсем недавно приняли бразды правления в Липецком областном Совете – с сентября, но с проблемами и чаяниями липчан хорошо знакомы, так как с 2021 года являетесь депутатом областного Совета. Что сегодня волнует людей? С какими вопросами они обращаются к депутатам? – Запросы жителей очень разнообразны. Буквально на днях я провел общественный прием граждан и могу сказать, что сегодня обращения касались адресной материальной помощи на улучшение жилищных условий, на улучшение возможностей жителей. Вот, к примеру, просили помочь с ноутбуком для несовершеннолетнего ребенка, которому он необходим для обучения. Некоторые жители приходят с тем, чтобы им оказали содействие в выстраивании правильных взаимоотношений с органами государственной власти. Или просто узнают, как правильно написать обращение по тому или иному вопросу. Объясняем, помогаем или сами пишем запрос. Чаще всего то, с чем люди обращаются, выполнимо. – А что показывают выезды на места? Жителям села удается решать свои проблемы при участии депутатов? – Недавно я встречался с несколькими семьями в разных районах области – например, в Красном и Добринском. Для них было актуально провести газ, и они рассказали, что газификацию провели быстро, без лишней бюрократии. Опишу одну из ситуаций: с момента, когда от семьи мобилизованного военнослужащего пришла заявка о том, что нужно провести газ в дом, в рамках одной из принятых нами мер поддержки вопрос решили очень быстро – за месяц и неделю. Я считаю, что это хороший показатель. Или другая история: в Красном случайно познакомились с женщиной, которая является получателем социального контракта. Она по своему контракту организовала производство сухих супов для ребят, которые находятся на фронте. Эта женщина тоже отметила, что все проходит быстро, легко, без бюрократии. Дала очень четкую обратную связь, рассказав, что история с соцконтрактом хорошо работает, так как созданы типовые шаблоны бизнес-планов, что очень помогает людям, у которых нет экономического образования. По ее словам, и процесс закупки необходимого оборудования прошел легко. И отчетность не вызывает проблем. В тему хочу сказать, что на социальные контракты на следующие три года выделено дополнительно несколько миллиардов рублей. Сейчас по такому контракту можно единовременно получить 350 тысяч рублей. – Давайте поговорим о бюджете области. Насколько то, как депутаты распределяют средства, отражается на населении? Проще говоря, чувствует ли рядовой липчанин, что о нем подумали, и что какое-то решение депутатов реально сделало его жизнь легче и лучше? – В бюджете области предусмотрены все основные социальные обязательства. Порядка 60% расходов будут направлены на обеспечение социальной сферы. Это означает, что незащищенные слои населения получат адресную помощь. Вообще, отрадно, что даже в непростые для национальной экономики времена, во времена беспрецедентных санкций, у нас наблюдается рост валового регионального продукта, прогнозируется рост валового внутреннего продукта. То есть экономика региона развивается, и в нашем казне тоже есть доля бюджета развития, за счет которого будут строить новые школы, ремонтировать дороги, социальные учреждения, объекты культуры и досуга. Впервые очень значительные средства предусматриваются на капитальный ремонт школ. На три предстоящих года – шесть миллиардов рублей на эти цели, 50 школ отремонтируют. Впервые в таком объеме. За три года мы практически в три раза увеличили расходы на выплаты для обеспечения детей-сирот жильем. В 2021 году эта цифра была 300 миллионов рублей, а в бюджете 2024 года мы уже предусматриваем на это 1,1 миллиарда рублей. – А что с зарплатами? Цены ведь заметно выросли… – Новый бюджет предусматривает индексацию зарплат. На будущий год в нем заложен рост зарплат бюджетников на 8%. Причем определенным их категориям зарплаты проиндексируют уже с 1 января 2024 года, а еще ряду сотрудников бюджетной сферы зарплаты поднимут с 1 октября того же года. В общей сложности, дополнительно на этот рост заложено 2,6 миллиарда рублей. До конца года мы проведем еще две сессии областного Совета, и одна из них будет связана с рассмотрением главного финансового документа региона – бюджета. Знаете, с начала публичных слушаний – нулевого чтения бюджета – он претерпел серьезные изменения в сторону увеличения, и это отрадно. Нам подтвердили 15 миллиардов рублей федеральных денег только после принятия федерального бюджета во втором чтении, поэтому сейчас мы уже видим документ, где 120 миллиардов рублей – это расходная часть, и 104 миллиарда – доходная. Я хочу подчеркнуть, что все инфраструктурные, важные социальные проекты реализуются за счет бюджета развития. – Вот здесь нельзя не спросить о специальной военной операции, о помощи военнослужащим и их семьям… – Те, кто следит за деятельностью парламента, знает, что почти ни одна сессия не проходит без принятия новой законодательной инициативы, которая обеспечивала бы дополнительные льготы участникам специальной военной операции, как мобилизованным, так и контрактникам либо их семьям. Мы регулярно принимаем новые меры поддержки и обеспечиваем уже имеющиеся. При этом докручиваем их, дорабатываем, расширяя определенные льготные категории. Такая работа ведется очень плотно. Сейчас более 20 мер поддержки существует в регионе. И все они соответствуют времени. То есть мы достаточно быстро реагируем на изменяющиеся условия, потому что наша основная задача здесь, в тылу, обеспечить семьи всем необходимым. Ведь это семьи тех, кто нас защищает. – А в чем нуждаются участники СВО непосредственно в зоне боевых действий? – Большая потребность – это дроны. Сейчас это очень востребованный вид техники. Гражданские дроны, которые переоборудуются для исполнения боевых задач. Серийно они в нашей стране не выпускаются, поэтому используются импортные аналоги. И эти дроны большое количество задач выполняют, но в первую очередь они берегут жизни наших ребят. Благодаря дронам можно производить и корректировку артиллерии, и разведку, находясь на относительно безопасном удалении, а не на линии соприкосновения с противником. Поэтому сейчас опять отвезли очередной дрон. Далее есть потребность в тепловизионных прицелах. Ну и достаточно много строительно-бытовых вопросов, потому что строительство блиндажей требует тех же материалов, что и любое другое строительство. Это потребность обширная. – Кто все это организуется технически? Чтобы собрать, отправить… – Отрадно, что все участвуют в этом процессе. Я говорю о партиях, фракциях, депутатском корпусе, органах исполнительной власти, жителях. Все так или иначе участвуют в процессе сбора гуманитарной помощи. Кто-то больше – кто-то меньше. Хорошо вовлекаются неравнодушные промышленники по всему липецкому региону. Много жителей участвует в совместных сборах. Они в большей степени берут на себя какие-то бытовые недорогие позиции, но здесь любой вклад важен. И ценно то, что люди просто по зову сердца, с пониманием того, в каких тяжелых условиях находятся наши ребята на передовой, какие важные для страны задачи они выполняют, помогают тем, чем могут. И в сумме – это большой постоянный поток.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкий областной совет депутатов, липецкая область, общество, интервью