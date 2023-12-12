Захарова прокомментировала информацию о замещении зерновой сделки
Захарова: у Москвы нет данных о переговорах по замещению зерновой сделки
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва не располагает информацией по переговорам относительно предложенного Турцией нового плана, который должен заменить "зерновую сделку", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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"У меня такой информации нет. Пока у меня нет никакой информации, которой я могла бы с вами поделиться", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в переговорах по новому плану, продвигаемому Турцией, для замещения прекратившей в середине июля 2023 года свое действие "зерновой сделки".
Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов.
Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса".
Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования.