https://ria.ru/20231212/sdelka-1915366080.html

Захарова прокомментировала информацию о замещении зерновой сделки

Захарова прокомментировала информацию о замещении зерновой сделки - РИА Новости, 12.12.2023

Захарова прокомментировала информацию о замещении зерновой сделки

Москва не располагает информацией по переговорам относительно предложенного Турцией нового плана, который должен заменить "зерновую сделку", заявила официальный РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:40

2023-12-12T17:40

2023-12-12T17:40

россия

экономика

турция

мария захарова

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Москва не располагает информацией по переговорам относительно предложенного Турцией нового плана, который должен заменить "зерновую сделку", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "У меня такой информации нет. Пока у меня нет никакой информации, которой я могла бы с вами поделиться", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос, участвует ли Россия в переговорах по новому плану, продвигаемому Турцией, для замещения прекратившей в середине июля 2023 года свое действие "зерновой сделки". Черноморская инициатива, или "зерновая сделка", была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН и предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех украинских портов. Она являлась частью пакетной договоренности, вторая часть - это меморандум Россия – ООН, который предусматривал разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса". Эта часть договоренности, как заявляли в РФ, не выполнялась, в связи с чем действие "зерновой сделки" прекратилось с 18 июля 2023 года после того, как РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Тем не менее, в Москве заявляли, что она заработает, как только будут выполнены российские требования.

https://ria.ru/20231108/sdelka-1908242972.html

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россия, экономика, турция, мария захарова, в мире