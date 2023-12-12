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"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств - РИА Новости, 12.12.2023
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21:08 12.12.2023
https://ria.ru/20231212/sboy-1915412330.html
"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств
"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств - РИА Новости, 12.12.2023
"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств
В работе сервисов для "умного" дома "Яндекса" во вторник произошел сбой, компания его устранила. Об этом сообщили на странице "Яндекса" в социальной сети... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T21:08
2023-12-12T21:08
общество
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В работе сервисов для "умного" дома "Яндекса" во вторник произошел сбой, компания его устранила. Об этом сообщили на странице "Яндекса" в социальной сети ВКонтакте."В работе наших сервисов были временные трудности. &lt;…&gt; Команда уже исправила ситуацию, все должно работать как нужно", — написал представитель компании.Ранее пользователи наблюдали сбой в работе умных гаджетов "Яндекса". Отмечалось, что не функционировали умные лампочки, пульты, а голосовой помощник "Алиса" не выполняла отданные ей команды.На неполадки жаловались в основном пользователи из Москвы, но отчеты о сбоях приходили и из других регионов.
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общество, москва, яндекс, алиса
Общество, Москва, Яндекс, Алиса
"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств

В работе устройств для умного дома от "Яндекса" произошел сбой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип "Яндекса"
Логотип Яндекса - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Логотип "Яндекса". Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В работе сервисов для "умного" дома "Яндекса" во вторник произошел сбой, компания его устранила. Об этом сообщили на странице "Яндекса" в социальной сети ВКонтакте.
«
"В работе наших сервисов были временные трудности. <…> Команда уже исправила ситуацию, все должно работать как нужно", — написал представитель компании.
Ранее пользователи наблюдали сбой в работе умных гаджетов "Яндекса". Отмечалось, что не функционировали умные лампочки, пульты, а голосовой помощник "Алиса" не выполняла отданные ей команды.
На неполадки жаловались в основном пользователи из Москвы, но отчеты о сбоях приходили и из других регионов.
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