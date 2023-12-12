https://ria.ru/20231212/sboy-1915412330.html

"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств

"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств - РИА Новости, 12.12.2023

"Яндекс" устранил сбой в работе умных устройств

В работе сервисов для "умного" дома "Яндекса" во вторник произошел сбой, компания его устранила. Об этом сообщили на странице "Яндекса" в социальной сети... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T21:08

2023-12-12T21:08

2023-12-12T21:08

общество

москва

яндекс

алиса

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В работе сервисов для "умного" дома "Яндекса" во вторник произошел сбой, компания его устранила. Об этом сообщили на странице "Яндекса" в социальной сети ВКонтакте."В работе наших сервисов были временные трудности. <…> Команда уже исправила ситуацию, все должно работать как нужно", — написал представитель компании.Ранее пользователи наблюдали сбой в работе умных гаджетов "Яндекса". Отмечалось, что не функционировали умные лампочки, пульты, а голосовой помощник "Алиса" не выполняла отданные ей команды.На неполадки жаловались в основном пользователи из Москвы, но отчеты о сбоях приходили и из других регионов.

https://ria.ru/20231128/yandeks-1912306576.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, яндекс, алиса