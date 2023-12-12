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Канада расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 12.12.2023
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17:40 12.12.2023 (обновлено: 18:12 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html
Канада расширила антироссийские санкции
Канада расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 12.12.2023
Канада расширила антироссийские санкции
Канада во вторник расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:40
2023-12-12T18:12
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Канада во вторник расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны.Отмечается, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах на "временно оккупированных территориях Украины". Они "выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности" в Херсонской области, в том числе в местную думу.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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канада, в мире
Канада, В мире
Канада расширила антироссийские санкции

Канада включила в антироссийские санкции 30 физлиц

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Канада во вторник расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны.
Отмечается, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах на "временно оккупированных территориях Украины". Они "выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности" в Херсонской области, в том числе в местную думу.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Источник: постпреды ЕС не смогли согласовать 12-й пакет санкций
14:35
 
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