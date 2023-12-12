https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915365837.html

Канада расширила антироссийские санкции

Канада расширила антироссийские санкции - РИА Новости, 12.12.2023

Канада расширила антироссийские санкции

Канада во вторник расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны. РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T17:40

2023-12-12T17:40

2023-12-12T18:12

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ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Канада во вторник расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны.Отмечается, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах на "временно оккупированных территориях Украины". Они "выдвинули свои кандидатуры на незаконных выборах на различные должности" в Херсонской области, в том числе в местную думу.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231212/sanktsii-1915316217.html

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