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Почти 4 тысячи самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье
Почти 4 тысячи самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023
Почти 4 тысячи самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье
По результатам работы муниципального земельного контроля в текущем году в Московской области устранили порядка четырех тысяч случаев самовольного занятия... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T18:32
2023-12-12T18:32
2023-12-12T18:32
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По результатам работы муниципального земельного контроля в текущем году в Московской области устранили порядка четырех тысяч случаев самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений. Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что использование земли без оформления соответствующих документов, будь то право собственности или договор аренды, - считается самозахватом. А это нарушение, за исправлением которого следят земельные инспекторы. "По итогам выданных в прошлом году предостережений, - почти 1,6 тысячи правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, а около 2,4 тысячи человек самозахват узаконили, воспользовавшись услугой по перераспределению, в результате чего в бюджет Подмосковья поступило свыше 297 миллионов рублей", - сказала Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что услуга по перераспределению земельных участков предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Затем органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением. После постановки вновь образованного участка на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.
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московская область (подмосковье), жилье, общество, земельные участки, собственность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье, Общество, Земельные участки, Собственность
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По результатам работы муниципального земельного контроля в текущем году в Московской области устранили порядка четырех тысяч случаев самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что использование земли без оформления соответствующих документов, будь то право собственности или договор аренды, - считается самозахватом. А это нарушение, за исправлением которого следят земельные инспекторы.
"По итогам выданных в прошлом году предостережений, - почти 1,6 тысячи правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, а около 2,4 тысячи человек самозахват узаконили, воспользовавшись услугой по перераспределению, в результате чего в бюджет Подмосковья
поступило свыше 297 миллионов рублей", - сказала Адигамова, ее слова приводит пресс-служба.
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В ведомстве уточнили, что услуга по перераспределению земельных участков предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Затем органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением.
После постановки вновь образованного участка на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН
), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.