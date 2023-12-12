https://ria.ru/20231212/samozakhvaty-1915384137.html

Почти 4 тысячи самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье

Почти 4 тысячи самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье - РИА Новости, 12.12.2023

Почти 4 тысячи самозахватов земельных участков устранили в Подмосковье

По результатам работы муниципального земельного контроля в текущем году в Московской области устранили порядка четырех тысяч случаев самовольного занятия... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T18:32

2023-12-12T18:32

2023-12-12T18:32

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. По результатам работы муниципального земельного контроля в текущем году в Московской области устранили порядка четырех тысяч случаев самовольного занятия земельных участков, сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений. Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова отметила, что использование земли без оформления соответствующих документов, будь то право собственности или договор аренды, - считается самозахватом. А это нарушение, за исправлением которого следят земельные инспекторы. "По итогам выданных в прошлом году предостережений, - почти 1,6 тысячи правообладателей освободили самовольно занятые территории путем демонтажа строений, а около 2,4 тысячи человек самозахват узаконили, воспользовавшись услугой по перераспределению, в результате чего в бюджет Подмосковья поступило свыше 297 миллионов рублей", - сказала Адигамова, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве уточнили, что услуга по перераспределению земельных участков предоставляется в два этапа. Сначала необходимо образовать земельный участок, для этого собственнику нужно изготовить схему на кадастровом плане территории. Затем органы местного самоуправления в течение 15 рабочих дней утверждают схему расположения земельного участка соответствующим постановлением. После постановки вновь образованного участка на кадастровый учет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), между заявителем и администрацией заключается соглашение о перераспределении. Соглашение подлежит обязательной государственной регистрации.

https://realty.ria.ru/20230504/uchastki-1869398948.html

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московская область (подмосковье), жилье, общество, земельные участки, собственность