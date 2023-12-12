Рейтинг@Mail.ru
Русский дом в Финляндии продолжает работать, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 12.12.2023 (обновлено: 04:56 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/rossotrudnichestvo-1915209811.html
Русский дом в Финляндии продолжает работать, заявили в Россотрудничестве
Русский дом в Финляндии продолжает работать, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 12.12.2023
Русский дом в Финляндии продолжает работать, заявили в Россотрудничестве
Русский дом в Финляндии продолжает свою работу, несмотря на закрытие КПП на границе, но недружелюбная политика финского правительства влияет на его... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T04:54
2023-12-12T04:56
финляндия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
россия
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587368115_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9c471c58fe205de875956e67a203111.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Русский дом в Финляндии продолжает свою работу, несмотря на закрытие КПП на границе, но недружелюбная политика финского правительства влияет на его деятельность, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты."Наш Центр в Финляндии функционирует, командированные сотрудники продолжают работать. Были попытки ареста нашей собственности. Сейчас этот вопрос отпал, но общая недружелюбная политика правительства Финляндии по ограничению деятельности российских представительств оказывает большое влияние на нашу деятельность", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос, продолжает ли работу Русский дом в Финляндии с учетом временного закрытия границ.Он добавил, что несмотря на недружественную позицию финских властей, граждане страны все равно проявляют интерес к взаимодействию с Русским домом, изучению русского языка."Сейчас мы видим меньше людей, которые к нам ходят и взаимодействуют (с Центром - ред.), но мы уверены, что после окончания спецоперации какая-то часть наших двусторонних контактов вернется в нормальное приемлемое русло, вернутся люди, которые заинтересованы в том, чтобы продолжать с нами сотрудничество", - заключил Шевцов.Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь автомобильных пропускных пунктов: четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" - были закрыты с 18 ноября, "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" на севере были закрыты с 24 ноября, КПП "Райя-Йоосеппи", расположенное в Арктике, было закрыто с 30 ноября.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20231208/finlyandiya-1914714284.html
https://ria.ru/20231211/konsulstvo-1915086380.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587368115_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_593c65b8bd0d8175d22d7a48ef12169a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
финляндия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире, россия, дмитрий песков, евросоюз
Финляндия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Русский дом в Финляндии продолжает работать, заявили в Россотрудничестве

Россотрудничество: Русский дом в Финляндии работает, несмотря на закрытие КПП

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Русский дом в Финляндии продолжает свою работу, несмотря на закрытие КПП на границе, но недружелюбная политика финского правительства влияет на его деятельность, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты.
Финляндия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
8 декабря, 20:02
"Наш Центр в Финляндии функционирует, командированные сотрудники продолжают работать. Были попытки ареста нашей собственности. Сейчас этот вопрос отпал, но общая недружелюбная политика правительства Финляндии по ограничению деятельности российских представительств оказывает большое влияние на нашу деятельность", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос, продолжает ли работу Русский дом в Финляндии с учетом временного закрытия границ.
Он добавил, что несмотря на недружественную позицию финских властей, граждане страны все равно проявляют интерес к взаимодействию с Русским домом, изучению русского языка.
«
"Сейчас мы видим меньше людей, которые к нам ходят и взаимодействуют (с Центром - ред.), но мы уверены, что после окончания спецоперации какая-то часть наших двусторонних контактов вернется в нормальное приемлемое русло, вернутся люди, которые заинтересованы в том, чтобы продолжать с нами сотрудничество", - заключил Шевцов.
Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь автомобильных пропускных пунктов: четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" - были закрыты с 18 ноября, "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" на севере были закрыты с 24 ноября, КПП "Райя-Йоосеппи", расположенное в Арктике, было закрыто с 30 ноября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Здание консульства Российской Федерации на Аландских островах - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Финляндии отклонили инициативу об упразднении консульства России
Вчера, 14:55
 
ФинляндияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В миреРоссияДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала