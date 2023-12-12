Русский дом в Финляндии продолжает работать, заявили в Россотрудничестве
Россотрудничество: Русский дом в Финляндии работает, несмотря на закрытие КПП
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов
Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Русский дом в Финляндии продолжает свою работу, несмотря на закрытие КПП на границе, но недружелюбная политика финского правительства влияет на его деятельность, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
Правительство Финляндии из-за неконтролируемого прибытия беженцев через российскую границу закрыло с 30 ноября по 13 декабря все автомобильные пропускные пункты.
"Наш Центр в Финляндии функционирует, командированные сотрудники продолжают работать. Были попытки ареста нашей собственности. Сейчас этот вопрос отпал, но общая недружелюбная политика правительства Финляндии по ограничению деятельности российских представительств оказывает большое влияние на нашу деятельность", - сказал Шевцов, отвечая на вопрос, продолжает ли работу Русский дом в Финляндии с учетом временного закрытия границ.
Он добавил, что несмотря на недружественную позицию финских властей, граждане страны все равно проявляют интерес к взаимодействию с Русским домом, изучению русского языка.
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"Сейчас мы видим меньше людей, которые к нам ходят и взаимодействуют (с Центром - ред.), но мы уверены, что после окончания спецоперации какая-то часть наших двусторонних контактов вернется в нормальное приемлемое русло, вернутся люди, которые заинтересованы в том, чтобы продолжать с нами сотрудничество", - заключил Шевцов.
Всего на сухопутной границе между Финляндией, ЕС и Россией работало восемь автомобильных пропускных пунктов: четыре крупнейших на юго-востоке Финляндии - "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и "Ниирала" - были закрыты с 18 ноября, "Куусамо", "Салла" и "Вартиус" на севере были закрыты с 24 ноября, КПП "Райя-Йоосеппи", расположенное в Арктике, было закрыто с 30 ноября.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отметил, что русофобская позиция, которой стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркнул, что пограничники РФ соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.