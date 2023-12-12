https://ria.ru/20231212/rossiya_segodnya_yubiley-1915182405.html
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - РИА Новости, 12.12.2023
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
Свой юбилейный год — год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:33
2023-12-12T17:33
2023-12-12T18:11
миа "россия сегодня"
юбилей
песни
елена слинько
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Свой юбилейный год — год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники — корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько, Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: "Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники — вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен — в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнера медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.
https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html
https://radiosputnik.ru/20231209/yubiley-1914689482.html
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В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
2023-12-12T17:33
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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миа "россия сегодня", юбилей, песни, елена слинько
МИА "Россия сегодня", юбилей, песни, Елена Слинько