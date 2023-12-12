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В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - РИА Новости, 12.12.2023
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17:33 12.12.2023 (обновлено: 18:11 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/rossiya_segodnya_yubiley-1915182405.html
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы - РИА Новости, 12.12.2023
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
Свой юбилейный год — год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T17:33
2023-12-12T18:11
миа "россия сегодня"
юбилей
песни
елена слинько
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Свой юбилейный год — год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники — корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько, Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: "Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники — вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен — в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнера медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.
https://ria.ru/20231209/pozdravlenie-1914654188.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы
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миа "россия сегодня", юбилей, песни, елена слинько
МИА "Россия сегодня", юбилей, песни, Елена Слинько

В "России сегодня" прошла премьера песни к юбилею медиагруппы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Свой юбилейный год — год десятилетия, который стартовал 9 декабря, медиагруппа "Россия сегодня" открыла музыкальным проектом, в котором приняли участие ее сотрудники — корреспонденты и фотожурналисты, обозреватели, аналитики, ведущие новостей на радио, продюсеры и менеджеры.
Идея песни о российских журналистах и их авангарде, военных корреспондентах, была предложена и реализована командой "России сегодня" вместе с проектом Тимура Ведерникова #МУЗЫКАВМЕСТЕ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Автором строк "Новой корреспондентской" песни стала руководитель центра исследований медиагруппы Елена Слинько, музыку к ним написал композитор Тимур Ведерников.
Президент Российской Федерации Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Путин поздравил "Россию сегодня" с 10-летием
9 декабря, 07:00
Премьеру юбилейной песни на Зубовском, 4, открыл генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселев, который также исполнил несколько строк песни в ролике. На показе выступили Елена Слинько, Тимур Ведерников и один из участников музыкального проекта, военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач.
Говоря о "Новой корреспондентской", Киселев подчеркнул: "Для нашей медиагруппы, которая ведет свою генетику от Совинформбюро, самой главной ценностью были и остаются люди, ее сотрудники — вся та огромная команда профессионалов, которые на самых разных уровнях делают единое и очень важное для страны дело: создают новости, в основе которых оперативность и непредвзятость. Этот проект для нас не случаен — в нем заложена та прививка правды и памяти поколений журналистов России, без которых настоящее и будущее страны невозможно".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Премьера "Новой корреспондентской" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Премьера песни Новая корреспондентская в рамках проекта Песни военных корреспондентов

Премьера "Новой корреспондентской" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 4
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на премьере "Новой корреспондентской".

Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на премьере Новой корреспондентской в рамках совместного проекта Песни военных корреспондентов

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на премьере "Новой корреспондентской".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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2 из 4
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Композитор Тимур Ведерников на премьере "Новой корреспондентской".

Автор и продюсер проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ, композитор Новой корреспондентской Тимур Ведерников на премьере Новой корреспондентской в рамках совместного проекта Песни военных корреспондентов

Композитор Тимур Ведерников на премьере "Новой корреспондентской".

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 4
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Премьера "Новой корреспондентской" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Военный корреспондент онлайн-издания Украина.ру Василий Ткач на премьере песни Новая корреспондентская в рамках проекта Песни военных корреспондентов

Премьера "Новой корреспондентской" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 4

Премьера "Новой корреспондентской" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на премьере "Новой корреспондентской".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
2 из 4

Композитор Тимур Ведерников на премьере "Новой корреспондентской".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 4

Премьера "Новой корреспондентской" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 4
Съемки "Новой корреспондентской" проходили в Симферополе, Мелитополе и Москве. Одной из съемочных локаций в российской столице стали залы Музея Победы, давнего партнера медиагруппы "Россия сегодня", главного военно-исторического музея страны по теме Великой Отечественной и Второй мировой войн.
В ролике также использованы видеоматериалы военкоров РИА Новости и Украина.ру, снятые в ходе их работы в зоне СВО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
Лавров поздравил "Россию сегодня" с десятилетием медиагруппы
9 декабря, 15:00
 
МИА "Россия сегодня"юбилейпесниЕлена Слинько
 
 
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