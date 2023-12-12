https://ria.ru/20231212/rossiya-1915242962.html
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2023
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:50
2023-12-12T10:50
2023-12-12T12:31
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безопасность
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евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. "Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед", — написал он, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами.В частности, подразделения российских войск значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки. Как уточнил губернатор, противник несет значительные потери. Так, сейчас с фронта выводят части "нацистской группировки "Марун", которая нуждается в восстановлении боеспособности из-за большого числа убитых и раненых. Вместо них позиции заняли мобилизованные.Балицкий подчеркнул, что военные следят и четко контролируют переброску соединений ВСУ, а также знают все планы противника.Накануне Минобороны сообщало, что российские бойцы на этом направлении отразили четыре атаки ВСУ в районе Вербового. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику около Работино и Успеновки. Украинская армия потеряла до 45 человек, три автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20231204/artilleriya-1913530879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Балицкий: российские войска значительно продвинулись у Новопокровки
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости.
Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале
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"Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед", — написал он, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами.
В частности, подразделения российских войск значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.
Как уточнил губернатор, противник несет значительные потери. Так, сейчас с фронта выводят части "нацистской группировки "Марун", которая нуждается в восстановлении боеспособности из-за большого числа убитых и раненых. Вместо них позиции заняли мобилизованные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Балицкий подчеркнул, что военные следят и четко контролируют переброску соединений ВСУ, а также знают все планы противника.
Накануне Минобороны сообщало, что российские бойцы на этом направлении отразили четыре атаки ВСУ в районе Вербового. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику около Работино и Успеновки. Украинская армия потеряла до 45 человек, три автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
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