Рейтинг@Mail.ru
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:50 12.12.2023 (обновлено: 12:31 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/rossiya-1915242962.html
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2023
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области
Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:50
2023-12-12T12:31
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
евгений балицкий
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72208330b3f92f3706cd320934ae0fc2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. &quot;Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед&quot;, — написал он, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами.В частности, подразделения российских войск значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки. Как уточнил губернатор, противник несет значительные потери. Так, сейчас с фронта выводят части "нацистской группировки "Марун", которая нуждается в восстановлении боеспособности из-за большого числа убитых и раненых. Вместо них позиции заняли мобилизованные.Балицкий подчеркнул, что военные следят и четко контролируют переброску соединений ВСУ, а также знают все планы противника.Накануне Минобороны сообщало, что российские бойцы на этом направлении отразили четыре атаки ВСУ в районе Вербового. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику около Работино и Успеновки. Украинская армия потеряла до 45 человек, три автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20231204/artilleriya-1913530879.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335813_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1bd815c58f990231813a2e0c96272611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, евгений балицкий, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Евгений Балицкий, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий сообщил о продвижении российских войск в Запорожской области

Балицкий: российские войска значительно продвинулись у Новопокровки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТанк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Танк Т-72 Вооруженных сил России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости. Российские войска продвинулись на Запорожском направлении, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
«

"Обстановка стабильно напряженная, однако наши парни продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед", — написал он, отметив, что постоянно находится на связи с бойцами.

В частности, подразделения российских войск значительно продвинулись вперед северо-восточнее Новопокровки.
Как уточнил губернатор, противник несет значительные потери. Так, сейчас с фронта выводят части "нацистской группировки "Марун", которая нуждается в восстановлении боеспособности из-за большого числа убитых и раненых. Вместо них позиции заняли мобилизованные.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Балицкий подчеркнул, что военные следят и четко контролируют переброску соединений ВСУ, а также знают все планы противника.
Накануне Минобороны сообщало, что российские бойцы на этом направлении отразили четыре атаки ВСУ в районе Вербового. Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по противнику около Работино и Успеновки. Украинская армия потеряла до 45 человек, три автомобиля, гаубицу Д-30 и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Артиллерист рассказал об обеспечении продвижения на Артемовском участке
4 декабря, 06:30
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьЕвгений БалицкийРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала