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В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023
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10:51 12.12.2023
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В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
Оказание государственных услуг по линии ГИБДД в флагманских МФЦ Москвы возобновлено, восстановительные работы продолжаются, сообщили в столичной... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:51
2023-12-12T10:51
москва
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Оказание государственных услуг по линии ГИБДД в флагманских МФЦ Москвы возобновлено, восстановительные работы продолжаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции.Ранее ведомство сообщило, что регистрация машин и выдача водительских прав в Москве приостановлена из-за технического сбоя."В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав

В Москве возобновили регистрацию авто и выдачу водительских прав после сбоя

© РИА Новости / Александр СуховОтделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
Отделение многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Оказание государственных услуг по линии ГИБДД в флагманских МФЦ Москвы возобновлено, восстановительные работы продолжаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Ранее ведомство сообщило, что регистрация машин и выдача водительских прав в Москве приостановлена из-за технического сбоя.
"В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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