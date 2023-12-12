https://ria.ru/20231212/registratsiya-1915243116.html
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав - РИА Новости, 12.12.2023
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
Оказание государственных услуг по линии ГИБДД в флагманских МФЦ Москвы возобновлено, восстановительные работы продолжаются, сообщили в столичной... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T10:51
2023-12-12T10:51
2023-12-12T10:51
москва
общество
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Оказание государственных услуг по линии ГИБДД в флагманских МФЦ Москвы возобновлено, восстановительные работы продолжаются, сообщили в столичной Госавтоинспекции.Ранее ведомство сообщило, что регистрация машин и выдача водительских прав в Москве приостановлена из-за технического сбоя."В настоящее время возобновлено оказание государственных услуг по линии Госавтоинспекции в подразделениях, расположенных во флагманских многофункциональных центрах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
В Москве возобновили регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав
В Москве возобновили регистрацию авто и выдачу водительских прав после сбоя