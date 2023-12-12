В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете
В Башкирии врачи реанимировали пациента с клинической смертью в вертолете
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 12 дек — РИА Новости. В Башкирии реанимировали пациента с клинической смертью прямо в вертолете санитарной авиации, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.
К врачам с жалобами на слабость обратился 70-летний житель Татышлинского района. Ему сделали ЭКГ, во время которой пульс упал до 40 ударов. Врачи диагностировали полную предсердно-желудочковую блокаду. Пациенту требовалась экстренная госпитализация в отделение реанимации. Специалисты районной больницы оформили его в стационар, чтобы после стабилизации состояния перевезти в республиканский кардиологический центр.
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"Через пару дней в район на вертолете санавиации вылетели аритмолог кардиоцентра Артем Иванов и реаниматолог РКБ имени Куватова Александр Соловейчик. Они были уверены, что пациент не перенесет перелет до Уфы, и приняли решение госпитализировать его в близлежащий Нефтекамский региональный сосудистый центр. Во время медицинской эвакуации у пациента наступила клиническая смерть. Врачам пришлось проводить реанимацию (в течение десяти минут) и интубацию трахеи прямо в воздухе", — продолжил глава регионального Минздрава.
Реанимированного пациента доставили в Нефтекамск, где установили временный электрокардиостимулятор. После стабилизации состояния мужчину перевели в кардиоцентр, где заменили аппарат на постоянный.
Сейчас сердце пациента бьется в правильном ритме, его уже выписали домой, заключил Рахматуллин.