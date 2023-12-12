https://ria.ru/20231212/reanimatsiya-1915264581.html

В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете

В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете - РИА Новости, 12.12.2023

В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете

В Башкирии реанимировали пациента с клинической смертью прямо в вертолете санитарной авиации, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T12:03

2023-12-12T12:03

2023-12-12T15:54

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УФА, 12 дек — РИА Новости. В Башкирии реанимировали пациента с клинической смертью прямо в вертолете санитарной авиации, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в телеграм-канале. К врачам с жалобами на слабость обратился 70-летний житель Татышлинского района. Ему сделали ЭКГ, во время которой пульс упал до 40 ударов. Врачи диагностировали полную предсердно-желудочковую блокаду. Пациенту требовалась экстренная госпитализация в отделение реанимации. Специалисты районной больницы оформили его в стационар, чтобы после стабилизации состояния перевезти в республиканский кардиологический центр. "Через пару дней в район на вертолете санавиации вылетели аритмолог кардиоцентра Артем Иванов и реаниматолог РКБ имени Куватова Александр Соловейчик. Они были уверены, что пациент не перенесет перелет до Уфы, и приняли решение госпитализировать его в близлежащий Нефтекамский региональный сосудистый центр. Во время медицинской эвакуации у пациента наступила клиническая смерть. Врачам пришлось проводить реанимацию (в течение десяти минут) и интубацию трахеи прямо в воздухе", — продолжил глава регионального Минздрава.Реанимированного пациента доставили в Нефтекамск, где установили временный электрокардиостимулятор. После стабилизации состояния мужчину перевели в кардиоцентр, где заменили аппарат на постоянный.Сейчас сердце пациента бьется в правильном ритме, его уже выписали домой, заключил Рахматуллин.

https://ria.ru/20231204/operatsiya-1913527833.html

уфа

нефтекамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

уфа, нефтекамск, республика башкортостан