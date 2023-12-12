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В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете - РИА Новости, 12.12.2023
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12:03 12.12.2023 (обновлено: 15:54 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/reanimatsiya-1915264581.html
В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете
В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете - РИА Новости, 12.12.2023
В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете
В Башкирии реанимировали пациента с клинической смертью прямо в вертолете санитарной авиации, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T12:03
2023-12-12T15:54
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УФА, 12 дек — РИА Новости. В Башкирии реанимировали пациента с клинической смертью прямо в вертолете санитарной авиации, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в телеграм-канале. К врачам с жалобами на слабость обратился 70-летний житель Татышлинского района. Ему сделали ЭКГ, во время которой пульс упал до 40 ударов. Врачи диагностировали полную предсердно-желудочковую блокаду. Пациенту требовалась экстренная госпитализация в отделение реанимации. Специалисты районной больницы оформили его в стационар, чтобы после стабилизации состояния перевезти в республиканский кардиологический центр. &quot;Через пару дней в район на вертолете санавиации вылетели аритмолог кардиоцентра Артем Иванов и реаниматолог РКБ имени Куватова Александр Соловейчик. Они были уверены, что пациент не перенесет перелет до Уфы, и приняли решение госпитализировать его в близлежащий Нефтекамский региональный сосудистый центр. Во время медицинской эвакуации у пациента наступила клиническая смерть. Врачам пришлось проводить реанимацию (в течение десяти минут) и интубацию трахеи прямо в воздухе&quot;, — продолжил глава регионального Минздрава.Реанимированного пациента доставили в Нефтекамск, где установили временный электрокардиостимулятор. После стабилизации состояния мужчину перевели в кардиоцентр, где заменили аппарат на постоянный.Сейчас сердце пациента бьется в правильном ритме, его уже выписали домой, заключил Рахматуллин.
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уфа, нефтекамск, республика башкортостан
Хорошие новости, Уфа, Нефтекамск, Республика Башкортостан
В Башкирии пациента с клинической смертью реанимировали в вертолете

В Башкирии врачи реанимировали пациента с клинической смертью в вертолете

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 12 дек — РИА Новости. В Башкирии реанимировали пациента с клинической смертью прямо в вертолете санитарной авиации, сообщил глава Минздрава региона Айрат Рахматуллин в телеграм-канале.
К врачам с жалобами на слабость обратился 70-летний житель Татышлинского района. Ему сделали ЭКГ, во время которой пульс упал до 40 ударов. Врачи диагностировали полную предсердно-желудочковую блокаду. Пациенту требовалась экстренная госпитализация в отделение реанимации. Специалисты районной больницы оформили его в стационар, чтобы после стабилизации состояния перевезти в республиканский кардиологический центр.
«

"Через пару дней в район на вертолете санавиации вылетели аритмолог кардиоцентра Артем Иванов и реаниматолог РКБ имени Куватова Александр Соловейчик. Они были уверены, что пациент не перенесет перелет до Уфы, и приняли решение госпитализировать его в близлежащий Нефтекамский региональный сосудистый центр. Во время медицинской эвакуации у пациента наступила клиническая смерть. Врачам пришлось проводить реанимацию (в течение десяти минут) и интубацию трахеи прямо в воздухе", — продолжил глава регионального Минздрава.

Реанимированного пациента доставили в Нефтекамск, где установили временный электрокардиостимулятор. После стабилизации состояния мужчину перевели в кардиоцентр, где заменили аппарат на постоянный.
Сейчас сердце пациента бьется в правильном ритме, его уже выписали домой, заключил Рахматуллин.
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Хорошие новостиУфаНефтекамскРеспублика Башкортостан
 
 
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