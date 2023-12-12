https://ria.ru/20231212/rasputstvo-1915344144.html
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы - РИА Новости, 12.12.2023
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы
Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:19
2023-12-12T16:19
2023-12-12T17:09
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью британской газете Financial Times."Отсутствие морали приведет к уничтожению окружающей среды, культуры, цивилизации и человечества. Нравственное разложение и распутство могут уничтожить человечество быстрее, чем атомная бомба", — подчеркнула она. Супруга президента Ирана Эбрахима Раиси также призвала соблюдать установленный в стране дресс-код, отметив, что проблема заключается не в самих правилах. По ее словам, противники хиджаба не должны использовать его как "оружие для тех, кто хочет показать свою вражескую позицию" по отношению к исламской республике. Аламольхода добавила, что протестующие в прошлом году управлялись из-за границы, выходя на улицы со смартфонами, в которых им передавались указания. Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Митингующие обвинили власти страны в смерти девушки. Иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В свою очередь, Тегеран обвинил в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали местное население к революции и свержению власти. Правоохранительные органы проводили массовые задержания людей, завербованных разведслужбами западных государств, Израиля и Саудовской Аравии. Кроме того, силовики почти каждый день изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы
Первая леди Ирана: распутство убьет человечество быстрее, чем атомная бомба
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью британской газете Financial Times
.
"Отсутствие морали приведет к уничтожению окружающей среды, культуры, цивилизации и человечества. Нравственное разложение и распутство могут уничтожить человечество быстрее, чем атомная бомба", — подчеркнула она.
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Супруга президента Ирана Эбрахима Раиси также призвала соблюдать установленный в стране дресс-код, отметив, что проблема заключается не в самих правилах. По ее словам, противники хиджаба не должны использовать его как "оружие для тех, кто хочет показать свою вражескую позицию" по отношению к исламской республике. Аламольхода добавила, что протестующие в прошлом году управлялись из-за границы, выходя на улицы со смартфонами, в которых им передавались указания.
Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Митингующие обвинили власти страны в смерти девушки. Иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
В свою очередь, Тегеран обвинил в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали местное население к революции и свержению власти. Правоохранительные органы проводили массовые задержания людей, завербованных разведслужбами западных государств, Израиля
и Саудовской Аравии. Кроме того, силовики почти каждый день изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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