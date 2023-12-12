Рейтинг@Mail.ru
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы - РИА Новости, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 12.12.2023 (обновлено: 17:09 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/rasputstvo-1915344144.html
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы - РИА Новости, 12.12.2023
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы
Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T16:19
2023-12-12T17:09
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью британской газете Financial Times."Отсутствие морали приведет к уничтожению окружающей среды, культуры, цивилизации и человечества. Нравственное разложение и распутство могут уничтожить человечество быстрее, чем атомная бомба", — подчеркнула она. Супруга президента Ирана Эбрахима Раиси также призвала соблюдать установленный в стране дресс-код, отметив, что проблема заключается не в самих правилах. По ее словам, противники хиджаба не должны использовать его как "оружие для тех, кто хочет показать свою вражескую позицию" по отношению к исламской республике. Аламольхода добавила, что протестующие в прошлом году управлялись из-за границы, выходя на улицы со смартфонами, в которых им передавались указания. Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Митингующие обвинили власти страны в смерти девушки. Иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В свою очередь, Тегеран обвинил в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали местное население к революции и свержению власти. Правоохранительные органы проводили массовые задержания людей, завербованных разведслужбами западных государств, Израиля и Саудовской Аравии. Кроме того, силовики почти каждый день изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html
https://ria.ru/20211003/bibleyskie-1752710700.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран
В мире, Иран
Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы

Первая леди Ирана: распутство убьет человечество быстрее, чем атомная бомба

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью британской газете Financial Times.
"Отсутствие морали приведет к уничтожению окружающей среды, культуры, цивилизации и человечества. Нравственное разложение и распутство могут уничтожить человечество быстрее, чем атомная бомба", — подчеркнула она.
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Россия будет защищать традиционные духовно-нравственные ценности
31 марта, 15:12
Супруга президента Ирана Эбрахима Раиси также призвала соблюдать установленный в стране дресс-код, отметив, что проблема заключается не в самих правилах. По ее словам, противники хиджаба не должны использовать его как "оружие для тех, кто хочет показать свою вражескую позицию" по отношению к исламской республике. Аламольхода добавила, что протестующие в прошлом году управлялись из-за границы, выходя на улицы со смартфонами, в которых им передавались указания.
Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Митингующие обвинили власти страны в смерти девушки. Иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
В свою очередь, Тегеран обвинил в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали местное население к революции и свержению власти. Правоохранительные органы проводили массовые задержания людей, завербованных разведслужбами западных государств, Израиля и Саудовской Аравии. Кроме того, силовики почти каждый день изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
Репродукция картины Джона Мартина Уничтожение Содома и Гоморры, 1852 год
"Страшнее Хиросимы". Как на самом деле погибли знаменитые библейские города
3 октября 2021, 08:00
 
В миреИран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала