https://ria.ru/20231212/rasputstvo-1915344144.html

Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы

Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы - РИА Новости, 12.12.2023

Жена президента Ирана считает, что распутство опаснее атомной бомбы

Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T16:19

2023-12-12T16:19

2023-12-12T17:09

в мире

иран

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Нравственное разложение и распутство могут погубить человечество быстрее атомной бомбы, заявила первая леди Ирана Джамиле Садат Аламольхода в интервью британской газете Financial Times."Отсутствие морали приведет к уничтожению окружающей среды, культуры, цивилизации и человечества. Нравственное разложение и распутство могут уничтожить человечество быстрее, чем атомная бомба", — подчеркнула она. Супруга президента Ирана Эбрахима Раиси также призвала соблюдать установленный в стране дресс-код, отметив, что проблема заключается не в самих правилах. По ее словам, противники хиджаба не должны использовать его как "оружие для тех, кто хочет показать свою вражескую позицию" по отношению к исламской республике. Аламольхода добавила, что протестующие в прошлом году управлялись из-за границы, выходя на улицы со смартфонами, в которых им передавались указания. Актуальность вопроса о соблюдении прав женщин и, в частности, правил ношения хиджаба возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября из-за гибели Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Митингующие обвинили власти страны в смерти девушки. Иранские женщины стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. В свою очередь, Тегеран обвинил в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали местное население к революции и свержению власти. Правоохранительные органы проводили массовые задержания людей, завербованных разведслужбами западных государств, Израиля и Саудовской Аравии. Кроме того, силовики почти каждый день изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.

https://ria.ru/20230331/politika-1862188135.html

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иран

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран