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ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка
ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка - РИА Новости, 12.12.2023
ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка
Система ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T05:41
2023-12-12T05:41
2023-12-12T05:43
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Белгородский район
ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка
Гладков: ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка