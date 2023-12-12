https://ria.ru/20231212/pvo-1915211958.html

ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка

ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка - РИА Новости, 12.12.2023

ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка

Система ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T05:41

2023-12-12T05:41

2023-12-12T05:43

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

белгородский район

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Система ПВО сбила воздушную цель над белгородским селом Бессоновка, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков в своем Telegram-канале.

https://radiosputnik.ru/20231207/bespilotnik-1914351660.html

белгородская область

белгородский район

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, белгородский район