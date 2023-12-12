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Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС - РИА Новости, 12.12.2023
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15:50 12.12.2023 (обновлено: 16:28 12.12.2023)
https://ria.ru/20231212/putin-1915337488.html
Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС
Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС - РИА Новости, 12.12.2023
Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС
Законодатели, администрация и правительство учитывают мнение Конституционного суда РФ и соответствие принимаемых решений Основному закону, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.12.2023
2023-12-12T15:50
2023-12-12T16:28
политика
владимир путин
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Законодатели, администрация и правительство учитывают мнение Конституционного суда РФ и соответствие принимаемых решений Основному закону, заявил президент РФ Владимир Путин."Я вас уверяю, все исполнительные органы, и законодатель тоже, самым внимательным образом смотрят на решения, на позицию Конституционного суда. Не буду скрывать, председатель правительства даже время от времени обращается с вопросом принятия такого-то решения - будет ли оно соответствовать Конституции, не будет ли здесь проблем, не будут ли потом решения КС, отменяющие поставление правительства. Мы все очень внимательно за этим следим. Авторитет КС и мнение КС важны для всех ", - сказал Путин на встрече с судьями КС РФ.Он добавил, что и при составлении указов правовое управление администрации президента" самым внимательным образом все анализирует" с точки зрения соответствия принимаемых указов основному закону страны.
https://ria.ru/20231212/putin-1915346079.html
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС

Путин: администрация, законодатели и правительство учитывают мнение КС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Законодатели, администрация и правительство учитывают мнение Конституционного суда РФ и соответствие принимаемых решений Основному закону, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я вас уверяю, все исполнительные органы, и законодатель тоже, самым внимательным образом смотрят на решения, на позицию Конституционного суда. Не буду скрывать, председатель правительства даже время от времени обращается с вопросом принятия такого-то решения - будет ли оно соответствовать Конституции, не будет ли здесь проблем, не будут ли потом решения КС, отменяющие поставление правительства. Мы все очень внимательно за этим следим. Авторитет КС и мнение КС важны для всех ", - сказал Путин на встрече с судьями КС РФ.
Он добавил, что и при составлении указов правовое управление администрации президента" самым внимательным образом все анализирует" с точки зрения соответствия принимаемых указов основному закону страны.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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