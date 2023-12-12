https://ria.ru/20231212/putin-1915337488.html

Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС

Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС - РИА Новости, 12.12.2023

Путин рассказал, что власти учитывают мнение КС

Законодатели, администрация и правительство учитывают мнение Конституционного суда РФ и соответствие принимаемых решений Основному закону, заявил президент РФ... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:50

2023-12-12T15:50

2023-12-12T16:28

политика

владимир путин

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 12 дек - РИА Новости. Законодатели, администрация и правительство учитывают мнение Конституционного суда РФ и соответствие принимаемых решений Основному закону, заявил президент РФ Владимир Путин."Я вас уверяю, все исполнительные органы, и законодатель тоже, самым внимательным образом смотрят на решения, на позицию Конституционного суда. Не буду скрывать, председатель правительства даже время от времени обращается с вопросом принятия такого-то решения - будет ли оно соответствовать Конституции, не будет ли здесь проблем, не будут ли потом решения КС, отменяющие поставление правительства. Мы все очень внимательно за этим следим. Авторитет КС и мнение КС важны для всех ", - сказал Путин на встрече с судьями КС РФ.Он добавил, что и при составлении указов правовое управление администрации президента" самым внимательным образом все анализирует" с точки зрения соответствия принимаемых указов основному закону страны.

https://ria.ru/20231212/putin-1915346079.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия